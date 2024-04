Por que razão vai a Apple adicionar o botão Capturar ao iPhone 16?

Boa pergunta! Após a adição do botão de ação na série iPhone 15, especula-se que a Apple adicione outro botão físico à série iPhone 16. O novo botão será dedicado à câmara e chama-se Botão de Captura (obturador). Mas... fará falta?

Imagens recentes das unidades dummies do iPhone 16 também confirmam a nova adição.

Com base nestas unidades, a Yanko Design criou representações de alta definição do iPhone 16 e partilhou as suas ideias sobre o objetivo da adição do botão de captura.

Do especulado design sem botões a mais e mais botões

Há um ano, corria um rumor de que a Apple poderia lançar um iPhone sem botões. Principalmente depois do iOS integrar uma série de gestos (assim como o slot SIM a desaparecer) que poderiam dispensar botões físicos. No entanto, as últimas adições parecem ser exatamente o oposto de um design sem botões. Além disso, nenhum outro dispositivo Android tem atualmente um botão dedicado ao dedo no gatilho do obturador...

De acordo com a publicação, pode haver duas razões possíveis para a adição de um botão de captura dedicado.

A primeira e relativamente simples explicação é que os iPhones estão a ficar sem margem para melhorias que também podem diferenciar o telefone do seu antecessor. O botão de obturador fará isso.

Há várias possíveis funcionalidades que o botão dedicado à câmara pode oferecer:

Bloquear e ajustar o foco

Captar fotos nos vídeos

Aumentar e diminuir o zoom

Obturador com dois níveis de pressão

Embora o botão possa facilitar o acesso à câmara, todas as funcionalidades também poderiam ter sido implementadas com o botão já existente mesmo por cima.

Além disso, chega-se a um ponto em que a funcionalidade básica do telemóvel pode tornar-se um pouco confusa para as pessoas que vão adotar um smartphone pela primeira vez.

A segunda razão para a adição de um botão dedicado à câmara, tal como referido pela Yanko Design, pode ser uma forma de se concentrar deliberadamente mais na câmara.

A Apple está atualmente a apostar na "computação espacial" com os seus óculos Apple Vision Pro. O iPhone irá, alegadamente, ocupar o "segundo lugar" no futuro, tal como o iPod fez há 12 anos.

De acordo com os rumores, a Apple está a trabalhar num dispositivo mais acessível que tornará mais fácil para as pessoas experimentarem a computação espacial da empresa. Entretanto, o iPhone poderá tornar-se num dispositivo dedicado à fotografia.