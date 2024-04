Os Pixel 8 e 8 Pro da Google já podem ser localizados mesmo quanto estão sem bateria

A nova rede para encontrar dispositivos associados ao Android traz um lote de novidades importantes. Esta é uma reinvenção da Google, com algumas alterações importantes, que vão chegar também aos smartphones e outros dispositivos. Os primeiros a tirar partido da rede Find My Device são os Pixel 8 e 8 Pro, que já podem ser localizados mesmo quanto estão ser bateria.

Pixel 8 e 8 Pro da Google podem ser localizados sem bateria

A grande novidade da Google para o Android foi apresentada ontem de forma oficial. A rede Find My Device é uma melhoria que este sistema recebe e que passa a permitir muito mais para encontrar os equipamentos dos utilizadores, algo que estes sempre quiseram ter presente.

Do que a Google revelou, esta nova versão passa a permitir encontrar smartphones e tablets Android mesmo que estejam off-line e quando não estão ligados à Internet. Esta é sem qualquer dúvida uma grande melhoria, mas a gigante das pesquisas preparou mais algumas novidades para os Pixel 8 e 8 Pro, que permitem levar os utilizadores ainda mais longe.

A rede Find My Device conseguirá encontrar os Google Pixel 8 e 8 Pro "se estes estiverem desligados ou sem bateria". No primeiro caso esta melhoria será útil quando um destes dispositivos for roubado e no segundo quando estes estiverem algum tempo fora do controlo dos utilizadores.

A criadora destes smartphones refere que este suporte já está disponível sem que os utilizadores tenham de realizar qualquer ação. A Google adianta que para tirar partido desta funcionalidade, é necessário "hardware Pixel especializado" e que trabalhará com outros fabricantes para expandir essa capacidade para outros dispositivos Android.

Google trará Find My Device para mais equipamentos Android

Além disso, foi referido no ano passado que os Pixel Buds serão atualizados para oferecer suporte aos novos recursos offline da rede Find My Device. A Google confirmou agora que esta nova capacidade chegará ao Pixel Buds Pro no futuro. A JBL e a Sony lançarão atualizações semelhantes "em breve" para os seus equipamentos.

Estas são boas notícias para quem tem os novos smartphones da Google. Os próximos modelos a serem lançados certamente que vão manter o suporte, bem como outros fabricantes vão seguir o mesmo caminho. Agora, os problemas de localização ficam no passado e é muito mais simples encontrar os Pixel 8 e 8 Pro com recurso ao Android e à rede Find My Device.