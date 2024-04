Tesla domina na Europa à medida que o mercado dos carros elétricos cresce em fevereiro

Apesar de muitas fontes de informação sugerirem que a procura de carros elétricos está a diminuir, a verdade é que estes continuam a ganhar força na Europa. Isto é visto de forma simples, com as vendas globais a continuarem a aumentar apesar dos incentivos estarem a ser reduzidos. O mês de fevereiro mantém este cenário, com a Tesla a dominar o mercado na Europa.

A Tesla continua a dominar o mercado na Europa

Depois de um ano de 2023 muito interessante no mercado dos carros elétricos, esperava-se muito para ano atual. Assim, fevereiro de 2024 viu um aumento de 10% ano a ano nas vendas de carros elétricos, em linha com o crescimento geral do mercado. Os plug-ins captaram 20% da quota do mercado europeu.

Apesar de uma ligeira desaceleração, o segmento dos carros elétricos está ainda em crescimento na Europa. Os veículos totalmente elétricos continuam muito mais populares, detendo 13% do mercado, enquanto os híbridos detinham 7%.

Fevereiro registou cerca de 202.500 de novos registos de carros elétricos na Europa. O número do ano até agora é superior a 400.000, mais uma vez com uns sólidos 20% do mercado total. O reinado da Tesla na Europa permanece incontestado. Em fevereiro, quase 20.000 novos Tesla Model Y foram registados, e o Model 3 ficou num distante segundo lugar, com mais de 8.000 unidades vendidas.

Mercado de carros elétricos cresce em fevereiro

Curiosamente, apesar da sua popularidade, os modelos ID.3 e ID.4 da Volkswagen não ficaram entre os dez primeiros de fevereiro, ficando em 19.º e 20.º, respetivamente. Presenças notáveis ​​no mercado de veículos elétricos incluem o Peugeot e-208, o Volvo XC40 e o MG 4, que cresce rapidamente.

Quando se trata de marcas, a Tesla continua a ser a campeã indiscutível, superando ligeiramente a BMW e a Mercedes-Benz. Quanto aos grupos automóveis, o Grupo Volkswagen mantém a liderança com 19,5% de share, enquanto a Stellantis segue com 12,2%.

Este cenário poderá em breve ser reforçado com novos números, não apenas da Tesla. As marcas chinesas ganham força na Europa e em breve as suas vendas vão disparar, com ofertas como a BYD a serem cada vez mais interessantes para os consumidores.