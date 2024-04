Apple: Afinal o iOS 18 poderá chegar a muitos mais modelos do iPhone

Como é normal, espera-se que o iOS 18 deixe para trás alguns modelos do iPhone. Este é o processo natural e que acontece há vários anos, com informação já dar isso como certo. A mais recente informação parece contrariar isso e revela agora que afinal o iOS 18 poderá chegar a muitos mais modelos do iPhone.

Já não fala muito para conhecermos o iOS 18. A Apple deverá revelar esta nova versão na sua conferência anual dedicada aos programadores (WWDC). Claro que depois será desenvolvido e terminado, rumo ao mês de setembro, onde deverá ser revelado quando o iPhone for também conhecido.

Os rumores davam certo que este ano, tal como acontece sempre, ia deixar de fora alguns modelos do iPhone. Ainda que tenham muitos anos de atualizações, há sempre um momento em que deixam de ter suporte e receber mais versões do sistema operativo móvel da Apple.

Com o iOS 18, esperava-se que alguns ficassem para trás, comparativamente ao que o iOS 17 tinha como base para instalação. Isso afinal parece ter mudado agora, segundo uma conta privada do Twitter com um histórico grande de informações corretas partilhadas.

Assim, o iOS 18 deverá começar por ser disponibilizado para o iPhone XS, XS Max e XR, crescendo depois para os modelos mais recentes. Os modelos mais recentes do iPhone SE estão também abrangidos com a instalação da nova versão do sistema da Apple.

Importa destacar que mesmo que um determinado modelo do iPhone receba o iOS 18, este poderá não ter acesso a todas as novas funcionalidades. A Apple poderá ter de limitar o que oferece devido a limitações de hardware ou a outras questões, com já se viu no passado.

No caso do iPadOS 18 a situação será diferente. Do que é avançado, o iPad (6.* geração), o iPad Pro (12,9 polegadas) (2.ª geração) e o iPad Pro (10,5 polegadas) não vão ter acesso à versão mais recente e assim ficam-se pelo iPadOS 17.