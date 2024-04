Porque é que um dos AirPods morre mais depressa do que o outro?

Já alguma vez retirou os AirPods da caixa de carregamento e apercebeu-se que um está quase sem bateria e o outro está totalmente carregado? Há algumas razões para isso acontecer. Descubra quais.

Um dos seus AirPods morre mais depressa?

A razão mais comum são os problemas de contacto dentro da caixa de carregamento. Ao colocar os AirPods no interior da caixa, é possível que um deles não entre em contacto total com os pinos de carregamento, fazendo com que a bateria se esgote lentamente.

Para evitar isto, utilize um cotonete para limpar os pinos metálicos no interior da caixa, mesmo que não haja sujidade ou detritos visíveis. O mesmo se aplica aos próprios Airpods. Limpar a área de metal na haste evitará problemas de carregamento dentro da caixa.

Mas há outras causas possíveis para o carregamento irregular da bateria. Se um Airpod estiver configurado para utilizar a Siri, é provável que se esgote mais rapidamente do que o outro, uma vez que está a utilizar o microfone para ouvir os seus pedidos. Pode verificar e ajustar os detalhes de configuração dos Airpods nas definições do Bluetooth.

E quando fala com alguém?

Da mesma forma, quando estiver a usar os Airpods e alguém começar a falar consigo, preste atenção ao Airpod que retira. Repare que a maioria dos utilizadores retira um Airpod quando tem de falar com alguém e, normalmente, é sempre o mesmo.

Isto faz com que o Airpod que está no ouvido permaneça ativo enquanto o que foi retirado entra num modo de poupança de energia mais profundo. Estes fatores não só causam um consumo irregular imediato da bateria, como também uma degradação irregular a longo prazo.

Uma vez que as baterias dos AirPods são tão pequenas, minuciosas diferenças de utilização em cada uma delas podem ter um possível efeito na sua vida útil ao longo do tempo. Assim, após um ou dois anos em que um AirPod utiliza mais ciclos de carregamento do que o outro, as suas capacidades gerais serão diferentes, independentemente das suas definições.

A forma mais fácil de resolver este problema é pedir à Apple que substitua as baterias degradadas dos AirPods por cerca de 60 euros.

