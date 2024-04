Continental multada em 100 milhões de euros por envolvimento no Dieselgate

A Continental foi multada em 107 milhões de dólares (cerca de 100 milhões de euros) por não ter evitado que os seus funcionários participassem no polémico Dieselgate.

A Continental foi multada em 100 milhões de euros por ter permitido a venda de mais de 12 milhões de unidades de regulação de motores que as fabricantes de automóveis, incluindo o Grupo Volkswagen, utilizaram para manipular emissões.

Esta multa surge, uma vez que a Continental não foi capaz de evitar que os seus funcionários participassem no polémico Dieselgate. De acordo com os reguladores alemães, o software implementado, pelo menos em parte, continha estratégias ilegais.

O software ilícito acabou por fazer com que os veículos equipados com ele emitissem mais óxidos de azoto durante a condução normal do que o permitido pelos requisitos regulamentares.