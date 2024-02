Portugal: carros de polícia com câmaras vão começar a multar

Sim, leu bem! Em Portugal vão existir carros com câmaras instaladas que vão começar a multar os condutores infratores. Do que se sabe, por agora os carros vão apenas multar os carros mal estacionados.

Carros com câmaras vão começar a multar em março no Porto

De acordo com as informações, além dos radares de velocidade que também vão estar aos serviços das autoridades, haverá carros da Polícia com câmaras para multar, de forma automática, quem realizar estacionamentos de forma abusiva. Este projeto vai começar no Porto e a Câmara Municipal do Porto já revelou quando é que este sistema deverá começar a funcionar.

Segundo fonte oficial do Município, foi afirmado que “é expectável que o serviço esteja a funcionar no mês de março". Do que se sabe, o sistema recolherá imagens dos veículos infratores, cabendo ao agente que está na viatura com a câmara instalada no seu tejadilho a emissão da respetiva coima.

Segundo escreve o ACP, em 2023 foram emitidos mais de 33 mil autos de contraordenação no Porto, tendo sido registados um total de 15 515 reboques de viaturas.

O objetivo deste novo sistema de deteção de carros mal estacionados é simplificar a fiscalização, garantindo uma gestão mais eficiente dos recursos humanos. Tal sistema também permite que os condutores prevaricadores "não fujam", cenário que acontece sempre que se começa a multar uma fila de carros e os condutores se apercebem da ação da polícia.