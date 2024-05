Carregamento de 1 km por segundo? Há uma marca de VE que acredita ser esse o caminho

A crítica maior que fazem aos carros elétricos é a demora no carregamento e a falta de espaços para recarregar. Portanto, se resolverem isso, estará democratizada a ideia que os elétricos são o futuro? Há uma marca que não tem dúvidas. Se a indústria conseguir tecnologia para carregar 1 km por segundo, o assunto está resolvido. A empresa chinesa XPeng afirma ser capaz de oferecer um carregamento de 800 kW este ano.

Quanto tempo estaria disposto a sacrificar na paragem para recarregar um carro elétrico para dar o salto para esta tecnologia? A XPeng afirma ter a resposta: 800 kW. Mas isso muito ou pouco?

É um quilómetro por segundo.

Marcas querem democratizar o mercado elétrico, em geral. Será mesmo assim?

Há alguns anos, o mercado automóvel parava quando chegava o Salão Automóvel de Genebra ou de Paris. Os meios de comunicação social, tanto especialistas como generalistas, punham em destaque um evento que reunia marcas de todo o mundo para todos os tipos de público.

Atualmente, os salões automóveis perderam o seu protagonismo e as marcas alteraram a sua estratégia de comunicação. Tal como aconteceu com os jogos de vídeo, os construtores começaram a afastar-se deste tipo de evento, onde têm de conviver com toda a concorrência para destacar o seu anúncio acima dos outros.

Os salões automóveis tradicionais estão a ser devorados por empresas chinesas sedentas de protagonismo e de espaço mediático. A última edição de Genebra foi um confronto entre a Renault e os construtores chineses. E se isto acontece na Europa, o que não acontecerá na Ásia?

O Salão Automóvel de Pequim

Se é preciso estar atento aos construtores japoneses quando se trata do Salão Automóvel de Tóquio, é de esperar que o Salão Automóvel de Pequim reúna alguns dos anúncios mais apelativos dos construtores chineses. E a última edição não foi uma novidade.

A Xiaomi, claro, foi a grande atração. Mas no salão asiático também apresentou o Omoda 5, o carro com o qual a Chery quer fazer incursões na Europa e fazer frente à MG.

A BYD também esteve presente, confirmando a chegada do Seagull à Europa (embora baixando as expectativas) ou com protótipos e conceitos espetaculares. E até marcas como a Mini e a Mercedes fizeram coincidir os seus últimos lançamentos com o evento chinês.

Outra marca que também introduziu temas para discussão foi a XPeng. Sim, a marca que estará a entrar em Portugal pela mão da Salvador Caetano.

A empresa destacou-se da multidão. No meio de toda a algazarra de lançamentos, anúncios e promessas, a XPeng conseguiu tirar a cabeça fora de água. E fê-lo, entre outras coisas, prometendo um carregamento de carros elétricos que parece ficção científica. Nada mais, nada menos do que 800 kW de potência de pico.

De acordo com os seus cálculos, se tiver demorado cinco minutos a ler este artigo, terá recarregado energia suficiente para percorrer mais 300 quilómetros. Os seus cálculos falam em recarregar um quilómetro por cada segundo de ligação à rede. E garantem que estas recargas estarão disponíveis nos seus carregadores rápidos no terceiro trimestre de 2024, uma vez que vão atualizar as suas fichas.

Se isto se concretizar, a XPeng terá o carregamento mais rápido do mundo. Até agora, a LiAuto tem surpreendido com o seu carregamento acima de 500 kW de potência de pico, que prometia encher a maior parte da bateria dos seus MPV (Multi-Purpose Vehicle) em apenas 15 minutos.

A XPeng afirma ser capaz de melhorar (de longe) este recorde com uma plataforma de 800 A e 1000 V.

Não será apenas ficção para o mercado?

A resposta é rápida e simples é: esta realidade ainda está muito longe. Até à data, os automóveis com carregamento mais rápido na Europa não atingem os 300 kW de potência. A Hyundai e a Kia oferecem carregamentos até 240 kW para os seus automóveis elétricos mais avançados.

A Porsche e a Audi afirmam ser capazes de fornecer até 270 kW nos seus Taycan e e-tron GT. Todos eles têm plataformas de 800 V.

Estas plataformas começam a tornar-se um must-have no topo do mercado dos automóveis elétricos. São plataformas que suportam potências superiores a 200 kW e, especialmente no caso de baterias maiores, começam a ser vistas como um valor de compra obrigatório.

No entanto, estas plataformas são mais espetaculares do que úteis. Pelo menos para já. Porque a verdade é que a Europa está a trabalhar para estender uma rede de recarga às nossas estradas que encherá as principais estradas do continente com fichas de 350 kW... até 2030. Por outras palavras, menos de metade da potência que o XPeng afirma ser capaz de oferecer.

Atualmente, parece que estamos longe de ver este tipo de solução na Europa. Neste momento, não dispomos de uma infraestrutura de carregamento preparada para oferecer este tipo de potência e, se ela chegasse, apenas os camiões elétricos mais avançados ou alguns automóveis poderiam beneficiar dela. Resta saber, no entanto, como é que as baterias carregadas com esta potência irão envelhecer.