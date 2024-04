Há uma nova marca de carros elétricos a chegar a Portugal: a chinesa Xpeng

Afinal, os olhos da Xpeng também tinham Portugal na mira. A marca chinesa entrará em Portugal pelas portas da Salvador Caetano Auto, que comercializará os modelos elétricos no nosso país e em Espanha já em 2024.

A Noruega estreou a Xpeng na Europa, tendo chegado ao volante do seu modelo G3. Conforme vimos, entretanto, a marca chinesa de carros elétricos alargou a sua presença até à Dinamarca, Países Baixos e Suécia, bem como Alemanha, mais recentemente. Embora tenham sido reveladas intenções relativamente a França, Itália e Reino Unido, Portugal também terá modelos disponíveis já em 2024.

Fundada em 2014, em Guangzhou, China, a Xpeng aposta na utilização de tecnologias inteligentes como ponto de viragem para a mobilidade do futuro. Aliás, a marca chinesa é líder e pioneira nas tecnologias de veículos elétricos inteligentes.

No início do ano passado, a empresa anunciou a sua intenção de estabelecer uma presença em vários mercados europeus, do Médio Oriente e de África, no âmbito da estratégia "Go Abroad 2.0". Esta reúne parceiros e distribuidores que partilham a visão de oferecer a melhor tecnologia inteligente em carros elétricos e a melhor experiência e qualidade de serviço para todos os consumidores.

Agora, a Salvador Caetano Auto, líder na distribuição e importação de veículos, anunciou um acordo estratégico para importação e distribuição da Xpeng. Esta colaboração permitirá que os veículos elétricos assinados pela marca chinesa e há muito aguardados pelos consumidores sejam vendidos nos mercados português e espanhol durante 2024.

Estamos muito orgulhosos de ter a Salvador Caetano como nosso parceiro estratégico em Espanha e Portugal, mercados muito importantes para a Xpeng. A experiência internacional com longo histórico na distribuição de marcas na Europa, América do Sul e África, posiciona-a como a melhor escolha para garantir a representação da Xpeng na Península Ibérica, bem como explorar futuras parcerias.

Disse Brian Hongdi Gu, vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Xpeng.

Para Sérgio Ribeiro, administrador executivo da Salvador Caetano Auto & CEO Distribuição Automóvel Internacional, "esta aliança estratégica estabelece as bases para uma parceria sólida entre a Xpeng e a Salvador Caetano Auto que nos permitirá oferecer rapidamente os automóveis elétricos tecnologicamente avançados da Xpeng no mercado da Península Ibérica, graças à implementação em cada mercado, com total foco nas necessidades dos nossos clientes".