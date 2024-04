Chinesa Xpeng chega à Alemanha, com olhos postos também em França, Itália e Reino Unido

A Xpeng já se estreou na Europa há algum tempo, mas a operação tem sido paulatina. Agora, a fabricante chinesa de carros elétricos está a lançar dois modelos na Alemanha, com os olhos postos em França, Itália e Reino Unido.

Conforme escrevemos, a Xpeng entrou no mercado europeu pelas portas da Noruega e ao volante do seu modelo G3. A expansão tem sido paulatina e, além do primeiro país nórdico, a fabricante chinesa marca presença na Dinamarca, Países Baixos e Suécia.

A estes países junta-se, agora, a Alemanha, que receberá a berlina P7 e o SUV G9, com entregas a partir do próximo mês de maio.

Inicialmente, a sua rede de distribuição será composta por um total de 24 pontos de venda. Se a entrada correr conforme planeado, este número aumentará para 120 locais até 2026.

Xpeng chega à Alemanha com duas propostas

O primeiro modelo elétrico, o Xpeng P7, estará disponível em três versões - Long Range RWD (49.600 €), Performance AWD (58.600 €) e Wing Edition AWD (69.600 €) -, competindo com propostas como o BYD Seal, o Polestar 2 e o Volkswagen ID.7.

Todas as versões estão equipadas com uma bateria NCM (níquel, cobalto, manganês) com uma capacidade de 82,7 kWh. A versão Long Range RWD é alimentada por 276 cv no eixo traseiro e está classificada em 576 km WLTP. Por sua vez, os modelos AWD têm tração integral, 473 cv e uma autonomia de 505 km WLTP. Atingem os 0-100 km/h em 6,7 e 4,1 segundos, respetivamente.

Em termos de carregamento, o Xpeng P7 atinge um pico de 170 kW em corrente contínua (10-80% em 29 minutos).

Além do P7, a Xpeng está a oferecer, na Alemanha, o seu G9, um veículo mais moderno, disponível em três versões: Standard Range RWD, com um pack LFP (lítio-ferrofosfato) de 75,8 kWh (460 km WLTP), por 57.600 €; Long Range RWD, com um pack NCM de 93,1 kWh (570 km WLTP), por 61.600 €; e Long Range AWD, com tração integral e 551 cv, e uma autonomia de 520 km WLTP, por 69.900 €.

Com a bateria pequena, o G9 carrega até um máximo de 260 kW, enquanto com a grande atinge 300 kW, indo de 10 a 80% em 20 minutos.

Depois da Alemanha, a Xpeng tem França, Itália e Reino Unido na mira, sendo esperados preços muito semelhantes. A empresa quer destacar-se na Europa e, para isso, tem vários novos produtos planeados para os próximos três anos, incluindo uma marca totalmente nova para ser comercializada a preços mais acessíveis.