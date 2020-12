Xpeng G3: O rival chinês da Tesla chegou à Europa

O construtor automóvel chinês Xpeng apresentou ao mercado dois carros elétricos, o Xpeng P7, para atacar o mercado do Tesla Model 3, e o SUV Xpeng G3 2020, para concorrer diretamente com o Tesla Model Y.

A Noruega é o país de entrada na Europa do SUV Xpeng G3, tendo já recebido as 100 primeiras unidades. Saiba quanto custa.

Xpeng G3 custará 33.700 euros na Noruega

A Noruega já começou a receber as 100 primeiras unidades do SUV G3 da Xpeng, cujo preço começa nos 33.700 euros. O Xpeng G3 foi lançado em 2018 e tem um conjunto de características muito interessantes.

Este veículo oferece uma autonomia de 450 kms e permite carregar 30% a 80% da bateria em cerca de 30 minutos.

Numa entrevista à Bloomberg, o presidente da Xpeng Brian Gu admitiu que a Noruega é a porta de entrada na Europa e que vão passar os próximos 12 meses a decidir onde entrar a seguir.

A longo prazo, se queremos ser uma empresa de carros elétricos de sucesso, temos de ser globais. Estamos a esforçar-nos para construir a nossa presença, fazendo testes limitados em certos mercados e a encarar isso como uma estratégia a muito longo prazo.

Xpeng Brian Gu

Além do Xpeng G3 a empresa tem também o P7. Conforme foi dado a conhecer, o veículo, na apresentação feita ao mundo, em termos de autonomia apresentava o valor de 706 km no ciclo NEDC. Contudo, com base no ciclo muito mais rigoroso, o EPA, este apenas apresentava um valor de 494 km. Assim, agora com o carro em testes, o valor conseguido real foi bastante mais, parou com a bateria seca nos 574 km – saiba mais aqui.

