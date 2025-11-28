Made in Portugal: Bosch apresenta soluções para condução conectada e digitalização

A Bosch e a Universidade do Minho (UMinho) apresentaram, em Braga, esta quinta-feira, os resultados de dois projetos de inovação desenvolvidos nos domínios da mobilidade do futuro e transformação digital da indústria. O Pplware marcou presença no evento "Driving the Future – Beyond Innovation".

O evento "Driving the Future – Beyond Innovation" assinalou o encerramento dos projetos "nExt sense" e "Connect Manufacturing", onde foram demonstradas as tecnologias desenvolvidas no âmbito desta parceria, e as sinergias criadas entre a Bosch e a UMinho que contribuem para a criação de conhecimento tecnológico avançado e para elevar a competitividade de Portugal no panorama global.

As parcerias entre a Bosch e a Universidade do Minho são fundamentais para transformar conhecimento científico em inovação aplicada. Trabalhar lado a lado com a academia permite-nos acelerar o desenvolvimento tecnológico, formar talento altamente qualificado e reforçar a competitividade da indústria nacional.

Afirma Carlos Jardim, administrador técnico da Bosch, em Braga, explicando que dos projetos "resultam soluções tecnológicas inovadoras que estão a redefinir o futuro da mobilidade e, também, da indústria".

neXt Sense: nova geração de sistemas de sensores para mais segurança

Com o objetivo de desenvolver uma nova geração de sistemas sensores automóveis, através da investigação de novos conceitos e soluções para o desenvolvimento de produtos de qualidade superior na área da condução autónoma, do projeto de inovação "nExt Sense" resultam soluções que vão contribuir para uma maior segurança dos veículos conectados.

Este projeto de inovação teve o seu desenvolvimento estruturado com base em quatro subprogramas:

Três de cariz científico que dão resposta aos desafios da condução autónoma: Tecnologia de microssistemas (MEMS) para sensores automóveis; Confiabilidade e segurança em sensores automóveis; Posicionamento e conectividade para sensores automóveis.

Um de teor de gestão: Gestão Integrada do Programa.

No âmbito deste projeto, ao longo dos últimos quatro anos, as equipas da Bosch e da UMinho têm estado focadas no desenvolvimento de tecnologia essenciais para que o veículo seja capaz de detetar o ambiente circundante e tomar decisões com base em Inteligência Artificial e sensores, de forma cada vez mais segura e eficiente.

O "nExt Sense" teve um investimento total superior a 14 milhões de euros e contou com financiamento no âmbito do COMPETE 2020.

Connect Manufacturing: inovações transformadoras para o futuro

Antecipando o futuro da transformação digital na indústria através do desenvolvimento e integração de soluções inovadoras, o programa "Connected Manufacturing" está assente em cinco grandes áreas temáticas:

5G Connectivity;

Quality Control;

Tools and processes for manufacturing;

Adaptive Intelligente Enterprise;

Logistics.

Nestas temáticas realça-se a importância do acesso e análise da informação disponível nas diferentes áreas produtivas, tendo como objetivo central o desenvolvimento de soluções inovadoras que, tirando partido das novas tecnologias de conectividade, assegurem que a melhor informação está disponível de forma coerente, consolidada e em tempo real, de modo a possibilitar intervir atempadamente na tomada de decisão.

Projetos em destaque Cada área temática é constituída por vários projetos, num total de 13, entre os quais podemos destacar: Sistema flexível para transportar produtos entre processos partilhados com robôs móveis inteligentes autónomos (MIAR), sincronizados com as linhas de produção Desenvolvimento de soluções inteligentes, flexíveis e automatizadas que possibilitam a otimização da alimentação de várias linhas de montagem com recurso a manipuladores móveis autónomos e a redes móveis 5G. Para este fim, é necessário recorrer a uma combinação de novas tecnologias e soluções em áreas como automação flexível, robótica móvel e colaborativa, visão por computador, modelização e simulação (Digital Twin), integração de sistemas, IoT, IA&Machine Learning, e 5G. Trabalho assistido Desenvolvimento de tecnologias para dar resposta aos problemas identificados no sentido de potenciar a produtividade dos colaboradores, assegurando o seu bem-estar e a sua saúde, nomeadamente no que diz respeito a Lesões Musculoesqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT). Execução e monitorização de processos empresariais em tempo real Tecnologias para dar resposta ao acesso da informação atempada no chão de fábrica. Registar e estimar o consumo dos componentes mais utilizados nos diversos produtos é assim bastante laborioso e tem sido realizado recorrendo a um conjunto de sistemas auxiliares, especialmente associados a tarefas manuais de contagem, cuja interligação com o sistema central ERP não é ágil nem fiável. Inteligência de dados e análise para operações empresariais de fornecedores Desenvolvimento de um sistema de gestão, adotando uma arquitetura de Adaptive Business Intelligence otimizada que engloba os diversos sistemas de gestão (SG) e, simultaneamente, considera os requisitos I4.0 como linhas de orientação estruturais, de operacionalização e implementação.

As inovações deste programa traduzem-se em pelo menos 45 publicações técnicas e científicas em conferências e publicações científicas, sete novas patentes e 157 entregáveis.

O projeto de inovação "Connect Manufacturing" teve um investimento total superior a nove milhões de euros e contou com financiamento no âmbito do COMPETE 2020.

O poder da colaboração e o futuro da mobilidade e da indústria em debate

Além da apresentação das inovações tecnológicas, o evento "Driving the Future – Beyond Innovation" foi, também, o palco para a partilha de ideias sobre como as parcerias de inovação têm potencializado tanto o desenvolvimento da indústria como da academia, e contribuído para impulsionar a criação de conhecimento a partir de Portugal.

Para isso, com participação de especialistas da Bosch e da UMinho, foram promovidas duas mesas redondas sobre os temas:

"O poder da colaboração na construção do futuro";

"Da pesquisa à realidade: como a inovação cria impacto".

Num evento marcado ainda pelo debate sobre "O futuro da indústria e da mobilidade", ficou evidente a ideia de que o caminho para fortalecer o ecossistema tecnológico, promover inovação e assegurar a competitividade deve passar pela integração entre universidade, investigação e indústria numa visão de desenvolvimento estratégico e de longo prazo.

