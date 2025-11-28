E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, a caminho do Natal, com muita animação e boa disposição. Deixamos uma mão cheia de imagens que o mundo pariu. Bom fim de semana.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v931 [21MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
- Soubeste que faleceu o chefe?
- Sim, mas gostaria de saber quem faleceu com ele.
- Por que é que perguntas isso?
- Não leste o anúncio posto pela empresa? Dizia: "...e com ele foi-se um grande trabalhador...!
Maria não conseguia atingir o orgasmo quando fazia amor com o seu marido. Certo dia, ela contou-lhe:
- Amor, esta noite eu tive um sonho incrível. Estávamos a fazer amor. Em cima do armário tinha um africano com um leque que nos abanava e eu senti tanto prazer...
Os dois decidem realizar o sonho. Procuram e encontram um preto na esquina a quem oferecem 500€ para abanar os dois de cima do armário enquanto fazem amor. O africano aceita e os três vão para o quarto. O casal começa a fazer amor e o preto, em cima do armário, abana com o leque. Infelizmente... não dá nenhum resultado! Maria, então, diz ao Manuel:
- Talvez seja melhor inverter os papéis... tu ficas em cima do armário e ele vem para aqui.
O Manuel, meio perplexo, aceita. O africano vem para a cama e o Manuel vai para cima do armário. Pouco tempo depois, Maria grita de prazer e atinge o orgasmo. Quando os dois terminam, o Manuel desce do armário e diz ao africano:
- Viste óh escuro, como é que se abana?
Helena e Gilda, duas solteironas, são donas de uma farmácia!... Entra um homem e pede uma camisinha.
Helena atende e traz a camisinha:
- É pequena! Reclama o freguês. E Helena traz uma maior:
- Ainda é pequena…
E Helena pega na maior que tem para venda.
- Desculpe, mas tem de ser maior!...
Helena grita prá Gilda que está no armazém da farmácia:
- Ó Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilda!... Tem um homem aqui que precisa de uma camisinha maior que a XXL !!!... O que é que nós temos para oferecer???
- Casa.... comida, roupa lavada e sociedade na farmácia!!!!!!!!
Num navio de passageiros é avistado um homem barbudo numa pequena ilha, que grita desesperadamente e faz sinais com as mãos!
- Quem é?....pergunta um passageiro ao capitão......
- Não faço a menor ideia!....
Todos os anos, quando passamos por aqui......
ele fica assim louco....
O filho camelo pergunta ao pai:
- Ó pai... porque é que nós temos estas pestanas tão grandes?
- É para podermos andar pelo deserto sem ter a areia a entrar-nos para os olhos, meu filho!
- Ó pai... porque é que nós temos estas bossas nas costas?
- É para podermos andar pelo deserto durante muito tempo, sem termos necessidade de nos reabastecermos, meu filho!
- Ó pai... e porque é que nós temos estes cascos tão grades?
- É para podermos andar pelo deserto, sem nos enterrarmos na areia, meu filho!
- Ó pai... Se nós temos pestanas para andar no deserto... se nós temos bossas para andar no deserto... se nós temos cascos para andar no deserto... o que é que nós estamos a fazer no jardim zoológico de Lisboa?
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Começamos com imagens incríveis
Estas também são do camandro!
Cada vez há mais tecnologia nos carros
Safest lock ever pic.twitter.com/Q6dIpe83oI
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) November 28, 2025
Reflexos de açúcar
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) November 28, 2025
Como detetar um burro na sociedade
Some people are just stupidpic.twitter.com/WCOfOzOkj0
— (news) DOGE (@DOGE__news) November 27, 2025
Os americanos adoram um bom barraco
Caraca, a polícia americana tá foda... pic.twitter.com/qN9Fbx6RTL
— MSP - Brazil Sem Picanha (@mspbra) November 27, 2025
Em qualquer lugar os tipos aquecem as mãos
— Non-essential Commentary (@SteveInmanClips) November 28, 2025
FIFA partilha lance do golo que deu o título mundial a Portugal
The winner. #U17WC pic.twitter.com/FjFnDXwCSx
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2025
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2