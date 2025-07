E Porque Hoje é Sexta

Um viajante chega a um hotel para dormir, mas pede para ver o quarto.

Entretanto, entrega ao rececionista duas notas de 100 euros.

Enquanto o viajante inspeciona os quartos, o gerente do hotel sai a correr com as duas notas de 100€ e vai à mercearia ao lado pagar uma dívida antiga, ... exatamente de 200 euros.

Surpreendido pelo pagamento inesperado da dívida, o merceeiro aproveita para pagar a um fornecedor uma dívida que tinha há muito... também de 200 euros.

O fornecedor, por sua vez, pega também nas duas notas e corre à farmácia, para liquidar uma dívida que aí tinha de... 200,00 euros.

O farmacêutico, com as duas notas na mão, corre disparado e vai a uma casa de alterne ali ao lado, liquidar uma dívida com uma prostituta... coincidentemente, a dívida era de 200 euros.

A prostituta agradecida, sai com o dinheiro em direção ao hotel, lugar onde habitualmente levava os seus clientes e que ultimamente não havia pago pelas acomodações.

Valor total da dívida: ... 200 euros.

Ela avisa o gerente que está a pagar a conta e coloca as notas em cima do balcão.

Nesse preciso momento, o viajante retorna do quarto, diz não ser o que esperava, pega nas duas notas de volta, agradece e sai do hotel.

Ninguém ganhou ou gastou um cêntimo, no entanto, agora toda a cidade vive sem dívidas, com o crédito restaurado e começa a ver o futuro com confiança!

MORAL DA HISTÓRIA:

NINGUÉM ENTENDE A ECONOMIA!

(nem quem escreveu isto!)