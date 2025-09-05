E Porque Hoje é Sexta

Será que é uma mera coincidência?

Estava eu a pensar… O meu cão dorme em média 20 horas por dia.

Tem toda a comida preparada. Pode comer qualquer coisa que lhe apeteça.

A comida é-lhe dada sem custo. Vai ao veterinário uma vez ao ano, ou quando necessário, sempre que algum mal lhe aparece. E não paga nada por isso e nada lhe é pedido.

Mora numa zona central, com boa vizinhança e numa casa que é muito maior do que ele necessita, mas não precisa limpar nada. Se fizer porcaria, alguém limpa.

Escolhe os melhores lugares da casa para fazer a sua soneca e recebe essas acomodações completamente grátis.

Vive que nem um rei e sem que isso lhe acarrete qualquer despesa extra.

Todos os seus custos são pagos por outras pessoas que tem de sair de casa para ganhar a vida todos os dias.

Eu estive a pensar sobre isto e, de repente, concluí… raios me partam!!!…

O meu cão é deputado!!!…