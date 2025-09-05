E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta... de uma semana terrível para Lisboa, para Portugal. Um bom fim de semana para todos.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v919 [23MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Um criador de galinhas vai ao bar local, senta-se ao lado de uma
mulher e pede uma taça de champanhe. A mulher comenta:
- Que coincidência! Eu também pedi uma taça de champanhe....
- Hoje é um dia especial para mim - diz o fazendeiro - Estou a festejar.
- Hoje é um dia especial para mim também! - diz a mulher - Eu também estou a festejar.
- Que coincidência! - diz o fazendeiro.
Quando 'batem' as taças ele pergunta:
- O que é que a senhora está a celebrar?
- Eu e meu marido há uns tempos que andamos a tentar ter um filho e hoje o meu ginecologista disse-me que estou grávida.
- Que coincidência! - diz o homem - Sou criador de galinhas e durante muitos anos as minhas galinhas não eram férteis. Mas consegui! Elas hoje começaram a pôr ovos férteis.
- Isso é óptimo - diz a mulher - Como é que conseguiu que as suas
galinhas ficassem férteis?
- Usei um galo diferente - diz ele ...
A mulher sorri, brinda novamente e diz:
- Que coincidência!!!... ... ...
Um rabi, um pastor e um padre estavam a jogar Poker quando a polícia faz uma rusga. O chefe da polícia dirige-se ao padre e pergunta:
- Padre Murphy, estava a jogar?
Revirando os olhos para o céu, o padre diz baixinho:
- Senhor perdoe-me pelo que estou prestes a fazer.
Depois, vira-se para o polícia e diz:
- Não senhor guarda, eu não estava a jogar.
O polícia, confiando na palavra do padre, acreditou no que ele disse. Depois pergunta ao pastor:
- Pastor Johnson, estava a jogar?
De novo, depois de olhar para o céu, o pastor responde:
- Não senhor guarda, não estava a jogar.
O policia não duvidou do que o pastor disse. Virando-se para o rabi, o policia pergunta de novo:
- Rabi Goldstein, você estava a jogar?
Encolhendo os ombros, o rabi responde:
- Com quem?
Quatro pacientes estão reunidos.
O terapeuta pede que todos se apresentem, digam qual é sua atividade e que comentem porque a exercem.
O primeiro diz: Chamo-me Francisco, sou médico porque me agrada tratar da saúde e cuidar das pessoas.
O segundo apresenta-se:
Chamo-me Ângelo. Sou arquiteto porque me preocupa a qualidade de vida das pessoas e como vivem.
A terceira diz:
Chamo-me Maria e sou lésbica. Sou lésbica porque adoro mamas e rabos femininos e fico louca só de pensar em fazer sexo com mulheres.
Faz-se um silêncio...
Então o último paciente diz:
Eu cá sou o Manuel Joaquim e até há pouco achava que era pedreiro, mas... acabo de descobrir que afinal sou... mas é lésbica.
Um agricultor farto de lhe roubarem as melancias do quintal põe lá uma placa:
“Há uma melancia que está envenenada!”
Quando os miúdos passam lá à noite não comem nenhuma mas também põe lá uma placa.
De manhã ao acordar o agricultor vai contar as melancias e não faltava nenhuma. Ele ficou todo feliz, depois vê a outra placa que dizia:
“Agora há duas!!!”
Será que é uma mera coincidência?
Estava eu a pensar… O meu cão dorme em média 20 horas por dia.
Tem toda a comida preparada. Pode comer qualquer coisa que lhe apeteça.
A comida é-lhe dada sem custo. Vai ao veterinário uma vez ao ano, ou quando necessário, sempre que algum mal lhe aparece. E não paga nada por isso e nada lhe é pedido.
Mora numa zona central, com boa vizinhança e numa casa que é muito maior do que ele necessita, mas não precisa limpar nada. Se fizer porcaria, alguém limpa.
Escolhe os melhores lugares da casa para fazer a sua soneca e recebe essas acomodações completamente grátis.
Vive que nem um rei e sem que isso lhe acarrete qualquer despesa extra.
Todos os seus custos são pagos por outras pessoas que tem de sair de casa para ganhar a vida todos os dias.
Eu estive a pensar sobre isto e, de repente, concluí… raios me partam!!!…
O meu cão é deputado!!!…
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Vamos lá começar em grande... que dores!!!
Agora sim, à patrão!
Ciclistas israelitas alvo do ódio dos manifestantes pela Palestina
Mas que culpa tem os ciclistas sobre o que se passa na palestina 🤦🏻 Atrasados mentais 🤦🏻 pic.twitter.com/m7EW14UaBo
— Ric (@RRcampo1) September 3, 2025
Um cão com muita arte no focinho... será o cão do Musk?
Good boy https://t.co/pKAFEX0ZLo
— Cybertruck (@cybertruck) September 5, 2025
Foi a altura certa para tirar a t-shirt
Quando te dá aquele calor e tiras a t-shirt … pic.twitter.com/RCDBGXYK5c
— Ludovico Von Pato da Linha (@VonPatodaLinha) September 4, 2025
Imagens que correram o mundo
Motorista impede um crime sexual contra uma menor de 12 anos no Brasil
👉Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, em Bauru (SP), acusado de tentar abusar sexualmente de uma menina de 12 anos enquanto ela seguia com um colega para a escola, no bairro Vila Maria. Segundo a Polícia Civil, ele teria ameaçado a vítima afirmando estar armado. pic.twitter.com/qlAnRmvBGy
— Reinaldo Gottino (@RGottino) September 4, 2025
Jovem empolgada a ouvir Britney Spears despista-se e grava tudo
🚘💥Woman crashes her car right after singing 'Hit me baby, one more time' by Britney Spears. The irony! She says it was due to sliding on gravel. Glad she's okay. #CarCrash #ViralVideos pic.twitter.com/tyA9JM8xRQ
— VIRTUE.NEWS (@virtuemediacorp) September 2, 2025
Putin dá dicas ao presidente da China para ser imortal
Iate de luxo é lançado ao mar e afunda em 15 minutos
A brand-new luxury yacht, valued at $1M USD, sank just 15 minutes after its maiden launch.
🎥maritime_fails pic.twitter.com/PHxx1eRkuX
— Moments that Matter (@_fluxfeeds) September 3, 2025
Miguel Costa recordou a entrevista ao falecido guarda-freio do Elevador da Glória
O ator Miguel Costa partilhou a entrevista que fez com André Marques, vítima do acidente do Elevador da Glória. pic.twitter.com/rcZyAfp1rI
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 4, 2025
Árbitra expulsa jogador e é agredida
Durante un encuentro de la Primera C, Vanessa Ceballos expulsó a un jugador. En respuesta, el futbolista le dio un manotazo cerca del rostro. El video se viralizó y generó una ola de rechazo. El jugador pidió disculpas, pero podría enfrentar sanciones graves.#NuevaMujerEG pic.twitter.com/gYKWsveD1M
— Women's News (@WomenNewsVzla) September 5, 2025
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2
BFDS!
Bom fim de semana.