E Porque Hoje é Sexta

Ao transitar pelos corredores do Tribunal, o advogado (e professor) foi chamado por um dos juízes:

– Olhe só o erro ortográfico grosseiro que temos nesta petição.

Estampado logo na primeira linha da petição, lia-se:

“Esselentíssimo Juiz”.

Gargalhando, o magistrado perguntou:

– Por acaso esse advogado foi seu aluno na faculdade?

– Foi sim – reconheceu o mestre. Mas onde está o erro ortográfico a que o senhor se

refere?

O juiz pareceu surpreendido:

– Ora, meu caro, você não sabe como se escreve a palavra excelentíssimo?

Então o catedrático explicou:

– Acredito que a expressão pode significar duas coisas diferentes.

Se o colega desejava referir-se a excelência dos seus serviços, o erro ortográfico

efectivamente é grosseiro.

Entretanto, se fazia alusão à morosidade da prestação jurisdicional, o equívoco reside

apenas na junção inapropriada de duas palavras.

O certo então seria dizer: “Esse lentíssimo juiz”.

Depois disso, aquele magistrado nunca mais aceitou o tratamento de “Excelentíssimo

Juiz”, sem antes perguntar:

– Devo receber a expressão como extremo de excelência ou como superlativo de lento?