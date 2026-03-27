E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta regressa no mesmo dia em que a gasolina decide finalmente dar um ar da sua graça a descer. Momento histórico… mas calma, que o espetáculo ainda nem começou. Até a palha parece mais em conta, e, curiosamente, os burros andam bem mais silenciosos. Coincidência? Difícil acreditar.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v948 [20MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Uma loira acorda, chega ao quintal e depara-se com um pinguim.
Ao mesmo tempo, olha para o lado, vê o seu vizinho e diz:
– Já viu o que está aqui? Um pinguim! O que é que eu faço?
O vizinho responde:
– Não sei! Olhe, leve-o ao Jardim Zoológico.
No dia seguinte, o vizinho olha para a casa da loira e vê-a a sair com o Pinguim preso com uma coleira e pergunta:
– Então, não levou o pinguim ao Jardim Zoológico?
A loira:
– Levei…. Gostou muito! Hoje vai ao Portugal dos Pequeninos.
Ao transitar pelos corredores do Tribunal, o advogado (e professor) foi chamado por um dos juízes:
– Olhe só o erro ortográfico grosseiro que temos nesta petição.
Estampado logo na primeira linha da petição, lia-se:
“Esselentíssimo Juiz”.
Gargalhando, o magistrado perguntou:
– Por acaso esse advogado foi seu aluno na faculdade?
– Foi sim – reconheceu o mestre. Mas onde está o erro ortográfico a que o senhor se
refere?
O juiz pareceu surpreendido:
– Ora, meu caro, você não sabe como se escreve a palavra excelentíssimo?
Então o catedrático explicou:
– Acredito que a expressão pode significar duas coisas diferentes.
Se o colega desejava referir-se a excelência dos seus serviços, o erro ortográfico
efectivamente é grosseiro.
Entretanto, se fazia alusão à morosidade da prestação jurisdicional, o equívoco reside
apenas na junção inapropriada de duas palavras.
O certo então seria dizer: “Esse lentíssimo juiz”.
Depois disso, aquele magistrado nunca mais aceitou o tratamento de “Excelentíssimo
Juiz”, sem antes perguntar:
– Devo receber a expressão como extremo de excelência ou como superlativo de lento?
Um tipo, ao topar o vizinho do prédio ao lado na varanda, puxou conversa com ele:
– Ó vizinho! Quando é o seu aniversário?
– Em maio. Porquê?
– É que eu vou oferecer-lhe uns cortinados de presente, pra você colocar no quarto. Não aguento mais ver você e sua esposa a darem quecas brutais em plena luz do dia!
Nessa altura e sorrindo, o outro perguntou:
– E o seu, quando é?
– Em setembro, porquê?
– Vou dar-lhe uns binóculos, pra você ver bem de quem é a esposa!
O marido liga para casa a meio da tarde:
– Olá, minha rainha! Como está o teu dia?
– Tudo ótimo….
– Que bom! E as crianças estão bem?
– A brincar sem parar, não te preocupes….
– Óptimo, perfeito! Elas já almoçaram? Alimentaram-se bem?
– Sim! Comeram muito bem! Já fizeram os trabalhos de casa e agora estão a brincar….
– Que bom! conta-me, minha linda, o que vai ser o jantar hoje?
– O teu prato preferido e já meti cerveja no frigorífico….
– Uau! Bife à milanesa e cerveja! É por isso que eu te adoro tanto! Bom… está tudo tranquilo em casa, então?
– Fica tranquilo que está tudo bem….
– Ah, mais uma coisinha: Tu prometes que, hoje à noite, vais usar aquelas rendas pretas para mim?
– Faço tudo para te agradar… E não vou esquecer o perfume de que tu mais gostas.
– Obrigado meu amor! É por isso te amo tanto….
– Eu sei, eu sei….
– Daqui a pouco estou aí contigo meu amor.
– Vou ficar ansiosa à espera….
– Agora faz-me um outro favor… Chama a patroa, se faz favor?
Vídeos
Cá P... de falhanço!
Luis Suárez misses a WIDE OPEN GOAL 😳
He could not have gotten that more wrong 👀 pic.twitter.com/CTiN0TD0dM
— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 27, 2026
A internet rendeu-se ao Poncho
A polícia municipal de Madri chamou atenção do mundo inteiro ao mostrar um momento curioso durante o treinamento de um cão policial chamado Poncho.
Nas imagens, um agente simula um desmaio e cai no chão, e o cão fazendo uma simulação de massagem cardíaca pic.twitter.com/pRH1OEF7Bi
— Pavão Misterious 🇧🇷 (@misteriouspavao) March 17, 2026
CREDOOO
A hen's vent after laying an egg My question is: did she actually think she was being sexy? pic.twitter.com/oGNrZo66Vm
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) March 27, 2026
Trump foi substituído e Melania aparece muito melhor acompanhada
É velhinha... mas é divinal!
Conquer her until she falls 😂 pic.twitter.com/uwEAuDR00f
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) March 26, 2026
Que estarão a falar esta duas?
I don't understand sign language... What could they be talking about? 🤔 pic.twitter.com/XvV3PBSa8v
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) March 26, 2026
Naaa esta merda merecia uma medalha
I hope this level of happiness finds me 💪👏 pic.twitter.com/d610SUktYD
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) March 25, 2026
Há talentos ainda por descobrir
♦Guinness World Records♦ How did she discover that talent? pic.twitter.com/T621bOV8xG
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) March 25, 2026
Pois, a cena é a mesma, elas vão abrir e vão!
The traditional method yields better results pic.twitter.com/H8Vo8289K0
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) March 24, 2026
Nunca mais quiseram saber da noiva neste casamento
When a woman decides to leave the party already married pic.twitter.com/XYN9OvvNZV
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) March 24, 2026
Novo comando da Sony?
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) March 27, 2026
Hoje acordei com uma vontade do caray de mudar o mundo
bro skipped head day pic.twitter.com/2xG4NSScmE
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) March 27, 2026
Malta cheia de tempo para bugs do Windows
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) March 27, 2026
E vale?
Give that man a pay rise pic.twitter.com/LHkfsG8sJb
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) March 27, 2026
Momento caricato: jovem no concurso Miss Grand Thailand 2026 perde dentes em direto
Kamolwan Chanago perdió una pieza de su prótesis dental en plena pasarela 😳 Reaccionó rápido, se la colocó y siguió como si nada 💅🏻#MissGrandThailand #Trending pic.twitter.com/3LSsvEGPHs
— Distrito Regio (@distritoregio) March 27, 2026
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