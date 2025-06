E Porque Hoje é Sexta

Agora é que o caldo está entornado! Então não é que Trump se zangou com Musk? Deve ser aborrecido para Musk ter investido milhões no X para agora estar a ser gozado na rede social de Trump... que raios de amigos de Peniche... ou do penico! Haja humor... e nisso temos aqui quentes e boas.

ANEDOTAS COM HUMOR

Um casal estava a dormir profundamente como inocentes bebés. De repente, lá pelas três horas da manhã, escutam ruídos fora do quarto. A mulher, sobressaltada e totalmente espantada, diz para o homem:

– Aaaaaiiiiiii, deve ser o meu marido!!!… O homem levanta-se espantadíssimo e sem roupa, pula como pode pela janela e cai em cima de uma planta com espinhos. Em poucos segundos volta e diz:

– Olha lá sua desgraçada… o teu marido sou eu!!! – É?!?!? E saltaste da janela porquê?

Um casal foi às compras no shopping, quando, de repente, a mulher procurou pelo marido e notou que ele não estava por perto. Enfurecida, ela pegou no telemóvel e ligou-lhe:

– Ó desgraçado, como é que sais assim sem me avisar para onde vais? Onde é que estás, seu morcão? Calmamente ele explica:

– Querida, lembras-te daquela joalharia onde viste um colar de diamantes e te apaixonaste por ele, mas que no dia eu não tinha dinheiro para comprar e disse: – “Amor, um dia ele será teu!” Envergonhada pela maneira grosseira com que falou com o marido, ela abriu um sorriso de orelha a orelha, e, com os olhos brilhantes, respondeu, toda melosa:

– Ó meu amorzinho, lembro sim! Claro que estou lembrada! – Pois então – respondeu ele – estou no bar ao lado!

Conheceram-se. Casaram-se. Ela tinha um terrível mau hálito, ele transpirava horrivelmente dos pés. Aproximaram-se um do outro. Ela, encostando a boca o mais perto que podia do nariz dele, exclamou:

– Querido, tenho uma coisa a confessar-te. Ele, sentindo o bafo fétido que aquelas palavras transportavam, aproveitou para retorquir:

– Já sei. Engoliste as minhas peúgas!

Joãozinho, na escola, escreve no quadro da sala de aula: “João é bom de cama!”. No dia seguinte ele escreve novamente a mensagem e assim se repete a semana toda. Já irritada, a professora deixa o Joãozinho de castigo depois da aula. No dia seguinte está escrito no quadro “A propaganda é a alma do negócio!”.

Um casal na cama, quase a dormir, o marido diz:

– Que pena estares com sono amor, estava pronto p’abusar de ti… A mulher, animada, responde:

– Ai amor, abusa, abusa! Diz o marido:

– Atão vai buscar-me uma cervejinha

