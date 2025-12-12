E Porque Hoje é Sexta
Greve geral... ou foi apenas um fusível que falhou? Bom fim de semana e boas compras!
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v933 [21MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Um jovem de poucos recursos, namorava uma miúda que era milionária.
Como eles se amavam muito, resolveu pedir a mão dela em casamento ao seu pai.
O pai, riquíssimo, chamou-o a sós ao escritório da mansão.
Ao falar das suas intenções para com a moça, o futuro sogro pergunta-lhe:
- Rapaz, tu trabalhas?
- Claro! - respondeu entusiasmado.
- E quanto ganha por mês? - Quis saber o homem.
O rapaz encheu o peito e respondeu:
- 870€ Por mês!
O homem disse-lhe aos berros:
- Isso nem paga o papel higiénico que a minha filha usa!
O rapaz saiu triste, cabisbaixo, e no corredor encontrou a namorada, ansiosa por uma resposta:
- E então, amor, o que foi que ele disse?
O rapaz fintou-a dos pés à cabeça e respondeu-lhe:
-CAGONA!!!
O sujeito desabafa no psiquiatra:
— Ai, Doutor... Estou a ficar maluco! A minha mulher é linda, loira, 1.70 de altura, olhos verdes, seios fantásticos... Uma delícia!
— Até aí não vejo qualquer problema! — diagnostica o psiquiatra.
— Calma, Doutor... Deixe-me terminar... Bom, ela está-me a deixar doido porque todas as noites sai, vai até ao Bar do Pedro, lá perto do nosso condomínio, e dá uma de simpática para aqueles gajos todos. Aliás, corre o boato que, sempre que não estou, ela arranja sempre alguém que a leve para a cama. E eu já não estou a aguentar mais. Ela diz que é da minha cabeça. Doutor, ajude-me, o que faço, doutor?
— Relaxe! — aconselha ele — Respire fundo... E agora, diga-me, onde exatamente fica esse tal Bar do Pedro?
São Pedro encontra o Diabo a passear por entre as nuvens:
– Viva Diabo, o que fazes aqui?
Responde o Diabo:
– Vim lançar-te um desafio: um jogo de futebol. Para ver quem é o melhor, o céu ou o inferno.
Responde São Pedro:
– Aceito! Está ganho… Aqui no céu estão os melhores jogadores de todos os tempos.
Rindo-se diz o Diabo:
– Concordo contigo, mas no final é que vamos ver… É que eu no inferno tenho os melhores árbitros.
Como não tinha ainda comprado um presente de Natal, para o carro junto a uma casa de brinquedos e pergunta à vendedora:
– “Quanto custa a Barbie que está na vitrina”?
Com modos condescendentes, a vendedora responde:
– “Qual das Barbies? É que temos:
– A Barbie que vai ao ginásio, por €19.95;
– A Barbie que joga volley, por €19.95;
– A Barbie que vai às compras, por €19.95;
- A Barbie que vai à praia, por €19.95;
– A Barbie que vai ao baile, por €19.95;
– A Barbie divorciada, por €265.95″.
O homem, admirado, pergunta:
– “Eh! Por que razão a Barbie divorciada custa €265.95 enquanto as
demais custam somente €19.95″?
A vendedora, com ar auto-suficiente, responde:
– “Senhor, é que a Barbie Divorciada vem com:
– O carro do Ken;
– A casa do Ken:
– A casa de praia do Ken:
– A lancha do Ken:
– Os móveis do Ken:
– O computador do Ken e
– Um AMIGO do Ken.”
Atividades de Reformados e Pensionistas.
Um estudo recente da Universidade de Harvard sobre o que fazem os Reformados e Pensionistas chegou às seguintes conclusões.
Dedicam-se basicamente a 3 coisas:
· O BANCO;
· A BOLSA;
· A INVESTIGAÇÃO;
O BANCO em centros comerciais, parques e jardins, onde passam parte do dia.
A BOLSA das compras no supermercado que têm que carregar, e a bolsa da reciclagem para deitar fora o lixo.
A INVESTIGAÇÃO DIÁRIA: Onde raio deixei as chaves? Onde pus a carteira? Onde larguei os óculos? Como se chama este gajo? De que é que estávamos a falar?!
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Coisas que os seres humanos conseguem fazer sem saber como
Da saga " se não fosse gravado, não era real"
Dentro da época... arte
Ilusão do tipo "missão impossível"
Ali gordura e formosura
Mas foi golo ou não?
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/J1nSdaU3D0
— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) December 11, 2025
Paraquedista teve azar e muita sorte
The skydiver, Adrian Ferguson, used a hook knife to cut himself free and sustained minor leg injuries during the incident on Sept. 20 that began at Tully Airport in Queensland state. pic.twitter.com/PcYVDQErct
— The Associated Press (@AP) December 12, 2025
Polícia da Virgínia salvou um condutor preso dentro de um Tesla em chamas
A Virginia state trooper jumped into action last week when he saw a Tesla Model Y crashed into a tree off the northbound Interstate 95 in Caroline County, Virginia.
Virginia State Police Sergeant S. Page describes smashing open one of the windows and cutting through a deployed… pic.twitter.com/utmo0J332l
— CBS News (@CBSNews) December 10, 2025
