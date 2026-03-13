E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, novamente numa crise dos preços dos combustíveis, já se vislumbram filas para comprar papel higiénico e jerricãs para o azeite. Bom fim de semana.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v946 [20MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Num processo de divórcio, diz o juiz:
- Estive a analisar o processo e decidi dar à sua ex-mulher a quantia de 300 euros mensais.
E diz o homem:
- Muito gentil da sua parte. Eu também vou tentar enviar-lhe qualquer coisita de vez em quando...
O marido ao ver a mulher que era loira agarrada ao computador, diz-lhe:
- Cuidado amor, a internet está cheia de vírus.
Responde a loira, com uma máscara no rosto e luvas nas mãos:
- Não te preocupes querido que eu já estou protegida!
Um carteiro foi entregar correspondência a uma casa, bateu insistentemente sem que obtivesse resposta, mas apercebendo-se que estavam pessoas em casa e que a porta estava aberta, entrou e entregou a carta. Quando chegou à estação dos CTT, e ainda assustado, disse para o chefe:
- Ó chefe, eu não volto a entregar correspondência naquela casa, pois aquele casal é doido e tenho medo que me possam fazer mal.
- Mas porquê Manuel, fizeram ou disseram-te alguma coisa?
- Olhe chefe, quando lá cheguei para entregar a carta, como não obtive resposta e verifiquei que a porta se encontrava aberta, entrei e deparei-me com o seguinte espectáculo... a velhota com as mãos nas mamas, o velhote com um dedo metido no rabo, e um guarda chuva aberto. Veja lá se isto é normal.
Diz-lhe o chefe:
- Ó Manuel tenha calma, pois esse é um casal de surdos-mudos e estavam a comunicar um com um outro. Pelos visto ela dizia-lhe:
- Ó homem vai comprar leite.
E ele respondeu-lhe:
- Vai à merda que está a chover!!!
- Os seus pulmões, o seu coração e a sua pressão estão óptimos - diz o médico.
- Agora deixe-me ver essa coisinha que costuma meter as mulheres em grandes encrencas.
A mulher prontamente tira o vestido e é interrompida:
- Não... não! Não precisa tirar a roupa, minha senhora... Só quero ver a língua!!!
Vídeos
Um vídeo de campeões!!!!
Olha a Cinderela
Cindarella 2026 pic.twitter.com/RFEtm7AKzJ
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) March 10, 2026
Isso não augura um bom fim de semana
Could we call this position SpiderStyle? Wouldn't that scare you? pic.twitter.com/ytOZAN1uNM
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) March 10, 2026
Embarcação que transportava 1800 kg de cocaína foi intercetada ao largo dos Açores
Operação “SURVIVOR” Apreendida embarcação de pesca com 1,8 toneladas de cocaína
A @PJudiciaria realizou uma operação em conjunto com @MarinhaPT e a @fap_pt que levou ao desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga na Europa pic.twitter.com/WIoyPxVZUA
— Polícia Judiciária (@PJudiciaria) March 11, 2026
Segura aqui...
Team work pic.twitter.com/u8uvgfwtvj
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) March 10, 2026
Como assim? Aaaa ok ok
Got confused for a moment pic.twitter.com/jbsUUr8yDA
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) March 13, 2026
Será mesmo a Mia Khalifa?
No way, bro!!! I can't help you pic.twitter.com/Q2wm51njHy
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) March 9, 2026
Jake Paul surpreendeu a noiva, Jutta Leerdam, e deu-lhe um presente de luxo
Oro, plata... y ya está Jake Paul para regalarle un pedazo de
El regalazo de Jake Paul a Jutta Leerdam, en forma de un coche de más de medio millón de euros, tras el doblete de medallas de #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/FukQe6GImz
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 9, 2026
Isto é que se chama seleção natural
Natural selection pic.twitter.com/ToKN3bzIoo
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) March 12, 2026
Oskar Pietuszewski, foi perseguido em velocidade supersónica pelo árbitro
⚽ GOLO O. Pietuszewski 40' I Liga (#25) | Benfica 0-(2) FC Porto#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA25 #SLBFCP #SLB #FCP Todos os vídeos https://t.co/QhBlIEF8G8 pic.twitter.com/2SCkKBZX24
— VSPORTS (@vsports_pt) March 8, 2026
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