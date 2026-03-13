Apple revela longevidade do MacBook Neo e define limite de ciclos da bateria

O MacBook Neo, o novo portátil de entrada de gama da Apple, foi um dos lançamentos mais recentes. O seu preço levou muitas pessoas a considerá-lo. Para além do preço, a questão é se os seus componentes valem a pena. A Apple revelou agora tudo sobre a sua bateria, a sua duração e, sobretudo, o seu desempenho ao longo dos anos.

MacBook Neo tem bateria de 36,5 Wh

Os MacBook são especialmente famosos pelas suas baterias, que oferecem uma das melhores durações do mercado atualmente. Tudo graças à arquitetura ARM e à vida útil que supera em muito o esperado. Agora, a Apple atualizou a documentação de suporte para as baterias dos seus portáteis e incluiu informações sobre o seu mais recente modelo acessível. Estas são essenciais para compreender a sua vida útil após vários anos de utilização.

O novo MacBook Neo possui uma bateria de iões de lítio de 36,5 watts-hora (Wh), um pouco menos potente do que outros portáteis recentes da Apple. O MacBook Air M5 de 13 polegadas tem uma bateria de 53,8 Wh, e o MacBook Pro M5 traz uma capacidade superior de 72,4 Wh. No entanto, ambos são também consideravelmente mais caros. De acordo com a Apple, a capacidade da bateria do MacBook Neo é suficiente para 16 horas de streaming de vídeo e 11 horas de navegação na web através de Wi-Fi.

Apple promete 1.000 ciclos de bateria

No seu documento de suporte, a Apple confirma que o MacBook Neo tem uma vida máxima de 1.000 ciclos de bateria. Para contextualizar, 1.000 ciclos de bateria é o máximo oferecido pela marca, mesmo nos seus modelos mais recentes e mais caros. Assim, a sua vida útil a longo prazo não é comprometida, apesar do preço muito mais acessível. O número de ciclos da bateria corresponde ao número de vezes que a bateria é carregada de 0 a 100% da capacidade. Se a carregar de 50% a 100%, por exemplo, terá utilizado apenas 0,5 ciclos.

Como ver os ciclos de bateria restantes num MacBook

Para ver quantos ciclos de bateria já utilizou num MacBook, seja o Neo ou outro modelo, basta aceder à app Definições > Geral > Informações > Relatório do Sistema. Na secção Hardware, clicar em Energia. Aqui é apresentado o total de ciclos na secção Saúde da Bateria.

Esta informação é importante porque, após 1.000 ciclos de carga, a capacidade da bateria começa a diminuir devido à deterioração da tecnologia de iões de lítio no seu interior. Isto reduz a vida útil da bateria para 80% da que era quando nova, e ainda menos após vários anos de utilização contínua.

Para referência, mesmo quese use um MacBook Neo intensamente todos os dias e se carregue 0 a 100% diariamente, a sua vida útil permanecerá em quase 3 anos, o que é um valor razoável para os padrões atuais. Especificações técnicas tão impressionantes, com um preço inicial de 699€, levaram outras marcas a considerar o MacBook Neo como "um choque para o mercado dos PCs", segundo o próprio CEO da Asus. Este será um desafio difícil de superar no meio da atual escassez global de memória RAM.