iOS 26.2 beta 1 e mais versões beta da Apple já disponíveis

A Apple acaba de lançar uma nova ronda de versões beta de software: a beta 1 do iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e outras já estão disponíveis para programadores.

iOS 26.2 beta 1 - o que há de novo?

Ontem, a Apple lançou a mais recente ronda de atualizações de software para utilizadores, tendo como destaque o iOS 26.1. Hoje, a empresa de Cupertino regressa com uma nova série de versões beta destinadas a programadores.

As versões beta 1 do watchOS 26.2, tvOS 26.2, visionOS 26.2 e outras estão também a ser disponibilizadas para testes.

A Apple costuma lançar as suas primeiras versões x.2 beta um pouco mais cedo. No ano passado, por exemplo, chegaram a 23 de outubro.

O atraso é relevante porque, ao contrário de outras alturas do ano que permitem mais flexibilidade, a época festiva impõe um prazo apertado para a Apple lançar as suas versões x.2.

iOS 26.2 antes do Natal?

O iOS 26.1 inclui várias novidades, como uma nova preferência de aparência chamada Liquid Glass e suporte linguístico alargado para o Apple Intelligence e a Tradução em tempo real dos AirPods. Claro, e a Siri em português de Portugal!

Olhando para o que vem a seguir, será necessário atualizar os dispositivos e explorar o iOS 26.2 para descobrir as novidades.

Uma alteração já conhecida é o ajuste que a Apple está a fazer na nova funcionalidade Classificação do sono no iOS 26.2 e watchOS 26.2. Segundo foi adiantado, a empresa está a rever a escala e as classificações com base no feedback dos utilizadores.

Além disso, serão divulgadas mais informações assim que forem descobertas outras alterações.

O iOS 26.2 já está disponível na versão beta para programadores, e uma versão beta pública deverá ser lançada em breve. A versão final deverá ficar pronta antes do final do ano.