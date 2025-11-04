iOS 26.2 beta 1 e mais versões beta da Apple já disponíveis
A Apple acaba de lançar uma nova ronda de versões beta de software: a beta 1 do iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e outras já estão disponíveis para programadores.
iOS 26.2 beta 1 - o que há de novo?
Ontem, a Apple lançou a mais recente ronda de atualizações de software para utilizadores, tendo como destaque o iOS 26.1. Hoje, a empresa de Cupertino regressa com uma nova série de versões beta destinadas a programadores.
As versões beta 1 do watchOS 26.2, tvOS 26.2, visionOS 26.2 e outras estão também a ser disponibilizadas para testes.
A Apple costuma lançar as suas primeiras versões x.2 beta um pouco mais cedo. No ano passado, por exemplo, chegaram a 23 de outubro.
O atraso é relevante porque, ao contrário de outras alturas do ano que permitem mais flexibilidade, a época festiva impõe um prazo apertado para a Apple lançar as suas versões x.2.
iOS 26.2 antes do Natal?
O iOS 26.1 inclui várias novidades, como uma nova preferência de aparência chamada Liquid Glass e suporte linguístico alargado para o Apple Intelligence e a Tradução em tempo real dos AirPods. Claro, e a Siri em português de Portugal!
Olhando para o que vem a seguir, será necessário atualizar os dispositivos e explorar o iOS 26.2 para descobrir as novidades.
Uma alteração já conhecida é o ajuste que a Apple está a fazer na nova funcionalidade Classificação do sono no iOS 26.2 e watchOS 26.2. Segundo foi adiantado, a empresa está a rever a escala e as classificações com base no feedback dos utilizadores.
Além disso, serão divulgadas mais informações assim que forem descobertas outras alterações.
O iOS 26.2 já está disponível na versão beta para programadores, e uma versão beta pública deverá ser lançada em breve. A versão final deverá ficar pronta antes do final do ano.