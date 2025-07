Apple Watch e AirPods continuam a dominar o mercado mundial, mas…

Os Apple Watch continuam a ser o melhor que se encontra no mercado. Não são os únicos com um produto de qualidade, é verdade, mas continuam a oferecer o que mais ninguém oferece. Nos AirPods, o ecossistema também ainda é o trunfo maior. Mas... por quanto tempo segurará a Apple este troféu?

Dois relatórios de inteligência de mercado mostram que o Apple Watch e os AirPods continuam a dominar o mercado global nas suas respetivas categorias.

Contudo, a liderança de longa data da Apple no segmento dos smartwatches está agora a ser desafiada pela Huawei, segundo as estimativas mais recentes…

AirPods

A empresa de análise Counterpoint Research publicou dois relatórios, sendo o primeiro sobre o mercado de auscultadores intra-auriculares – uma categoria tecnicamente designada por TWS (true wireless stereo).

A nova gama de modelos da Apple revitalizou o mercado, e o lançamento previsto dos AirPods Pro 3 deverá estimular a substituição entre os utilizadores atuais da versão Pro, graças às suas funcionalidades de saúde melhoradas e à experiência de áudio imersiva. No entanto, devido ao preço elevado do modelo Pro, é pouco provável que este impulsione o crescimento em volume de vendas.

Prevê-se um aumento mais expressivo em termos de volume por volta de 2027, com o lançamento dos AirPods standard e de uma nova versão com cancelamento ativo de ruído (ANC).

A empresa indica que a quota de mercado global da Apple permanece estável (com uma ligeira queda de 0,4%), situando-se nos 21%. Isto mantém a Apple como líder indiscutível, com a Huawei em segundo lugar com apenas 8%, e nenhuma outra marca a ultrapassar os 5%.

Apple Watch

No mercado dos smartwatches, a Apple manteve durante muitos anos uma quota superior a 50%, dominando amplamente as vendas. Naturalmente, esta liderança não podia durar para sempre, e a quota foi diminuindo gradualmente, situando-se agora nos 20%, segundo estimativas.

Ainda assim, a Apple continua a liderar o mercado, com a Huawei em segundo lugar com 16%.

Apesar de registar uma quebra anual pelo sexto trimestre consecutivo, a Apple manteve a liderança global, impulsionada pelo crescimento da base de utilizadores iOS.

Contudo, com a quota da Apple a continuar a diminuir e a Huawei a registar um crescimento acelerado fora dos seus mercados tradicionais da China e Índia, esta posição poderá mudar nos próximos um a dois anos.

O bom desempenho da Huawei, Imoo e Xiaomi fez com que estas marcas chinesas reforçassem não só a sua presença no mercado interno, como também ganhassem terreno a nível internacional, intensificando a concorrência com os grandes players globais.