Alguns dos melhores recursos do iOS 26 não estarão disponíveis para a maioria dos iPhones

À semelhança do que já vem sendo habitual, o iOS 26 deixou os utilizadores divididos entre os que adoram as novidades, os que odeiam e os que não as reconhecem como tal. Ainda assim, o novo sistema operativo da Apple entrega funcionalidades novas - algumas das quais, infelizmente, não chegarão à maioria dos iPhones.

Embora seja o grande destaque deste ano (para já), o novo visual dos dispositivos da Apple não chegou sozinho, trazendo consigo novas funcionalidades para os vários sistemas operativos dos dispositivos compatíveis.

No iOS 26, especificamente, a Apple introduziu uma série de coisas novas que, provavelmente, não chegarão aos dispositivos mais antigos.

Uma vez que muitas das novidades do novo sistema operativo estão relacionadas com a Inteligência Artificial (IA) da empresa, o número de dispositivos em que podem ser executadas fica muito limitado.

Apple Intelligence está limitada aos iPhones recentes

Tendo em conta a compatibilidade da Apple Intelligence, alguns dos melhores recursos do iOS 26 ficam limitados ao iPhone 15 Pro e aos modelos do iPhone 16 - do 16e ao 16 Pro.

Os modelos anteriores a estes não deverão, portanto, recebê-los.

Estas são algumas das melhores funcionalidades do iOS 26 que só poderão ser usadas por aqueles que tiverem um iPhone compatível com a Apple Intelligence:

Visual Intelligence em capturas de ecrã;

Live Translation na app Mensagens, FaceTime e Telefone;

Atalhos facilitados pela IA;

Sugestões e organização automática na app Lembretes;

Acompanhamento de encomendas na Apple Wallet;

Criação de fundos para a app Mensagens e sugestão de sondagens.

