iOS 18.2 beta já está disponível. Vem aí muito mais Inteligência Artificial

Rumo ao prometido com o iOS 18 está agora disponível, isto é, a primeira beta do iOS 18.2. Com esta beta chega carregada de funcionalidades novas, como Genmoji, Image Playground, ChatGPT, iPhone 16 Visual Intelligence e muito mais. Claro, tudo isto não está disponível na UE e na China.

O primeiro dia do melhor que a Apple terá para oferecer no iOS 18

O lançamento da Apple Intelligence tem sido lento, faseado e constante desde que a empresa apresentou a sua abordagem à IA na WWDC deste ano. O desenvolvimento continua hoje com a disponibilização das mais recentes versões beta para programadores do iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

As atualizações no iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia (15.2) trazem funcionalidades há muito aguardadas, como Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence e integração com o ChatGPT para quem utiliza o software de pré-visualização, bem como Image Wand para iPads e mais ferramentas de escrita.

Isto segue o anúncio de que o iOS 18.1 estará disponível como versão estável para o público na próxima semana, trazendo funcionalidades como ferramentas de escrita, resumos de notificações e o teste auditivo da Apple para o grande público.

Isto representa a primeira vez que pessoas que não aderiram ao software beta poderão experimentar a Apple Intelligence, que a empresa tem promovido amplamente como a principal funcionalidade dos dispositivos lançados este ano. A série iPhone 16, por exemplo, foi anunciada como sendo concebida para a Apple Intelligence, embora tenha sido lançada sem estas funcionalidades.

Agora que o próximo conjunto de ferramentas está pronto para os programadores testarem, parece que estamos a semanas de distância da chegada ao público. Para aqueles que já estão na versão beta para programadores, a atualização será instalada automaticamente.

Como sempre, um aviso: se não está familiarizado, o software beta é destinado a utilizadores que testam novas funcionalidades e verificam compatibilidade ou problemas. Podem surgir falhas, por isso faça sempre uma cópia de segurança dos seus dados antes de instalar pré-visualizações. Neste caso, também precisará de ter uma conta de programador Apple para aceder.

Genmoji chega agora no iOS 18.2 beta

As atualizações de hoje trazem o Genmoji, que permite criar emojis personalizados a partir do teclado. Vai ao teclado de emojis, tocas no botão Genmoji ao lado da descrição ou campo de pesquisa, e introduz o que quer criar.

A Apple Intelligence gerará algumas opções, que pode deslizar e selecionar uma para enviar. Poderá usá-los também como reações “tapback” nas mensagens de outras pessoas. Além disso, pode criar Genmoji com base em fotos dos teus amigos, criando Memoji mais precisos deles. Como estes são apresentados no estilo de emoji, não haverá o risco de os confundir com fotos reais.

A Apple também está a lançar uma API de Genmoji hoje, para que aplicações de mensagens de terceiros possam ler e renderizar Genmoji, e as pessoas que envia mensagens no WhatsApp ou Telegram poderão ver o seu novo emoji de “fanático do ginásio”.

Outras funcionalidades anteriormente anunciadas, como o Image Playground e o Image Wand, também estão disponíveis a partir de agora. O primeiro é tanto uma aplicação independente quanto algo que pode aceder na app de Mensagens através do botão Plus. Se entrar pelas Mensagens, o sistema gerará rapidamente algumas sugestões com base nas suas conversas.

Pode também escrever descrições ou selecionar fotos da galeria como referência, e o sistema apresentará uma imagem que pode depois ajustar. Para evitar confusões, apenas alguns estilos artísticos estão disponíveis: Animação ou Ilustração. Não poderá gerar imagens fotorealistas de pessoas.

O Image Wand também chega agora como uma atualização à paleta de ferramentas do Apple Pencil, ajudando a transformar esboços rudimentares em obras de arte mais polidas.

Integração do ChatGPT com a Siri e ferramentas de escrita

Conforme anunciado na WWDC, a Apple está a integrar o ChatGPT com a Siri e as ferramentas de escrita, e sempre que o seu pedido possa ser melhor atendido pelas ferramentas da OpenAI, o sistema sugerirá o seu uso.

Por exemplo, se pedir à Siri para gerar um itinerário, uma rotina de exercícios ou até um plano de refeições, o assistente pode dizer que precisa de usar o ChatGPT para o fazer e pedirá a sua permissão. Pode escolher que o sistema lhe pergunte sempre que vá ao GPT ou que apresente esses pedidos com menos frequência.

Vale a pena sublinhar que não precisas de uma conta ChatGPT para usar estas ferramentas, e a Apple tem o seu próprio acordo com a OpenAI, garantindo que, ao utilizar os serviços desta última, os seus dados, como o seu endereço IP, não serão armazenados ou usados para treinar modelos. No entanto, se ligar a sua conta ChatGPT, o seu conteúdo será coberto pelas políticas da OpenAI.

Além disso, a Apple Intelligence também permitirá compor textos com o ChatGPT nas ferramentas de escrita, onde encontra funcionalidades como Reescrever, Resumir e Rever.

Esta é outra área que está a receber uma atualização com a versão beta para programadores — uma nova ferramenta chamada “Descreve a tua alteração.” Basicamente, é uma barra de comandos que te permite dizer à Apple exatamente o que quer fazer no seu texto. “Torna-o mais entusiástico”, por exemplo, ou “Verifica erros gramaticais.” No fundo, tornará o processo de editar o seu trabalho com IA mais fácil, já que não precisará de ir a secções individuais como Rever ou Resumir. Também pode pedir para “Transformar isto num poema.”

Visual Intelligence chega para os proprietários do iPhone 16

Finalmente, se tem um iPhone 16 ou iPhone 16 Pro e está a usar a versão beta para programadores, poderá experimentar o Visual Intelligence. Isso permite apontar a câmara para objetos à sua volta e obter respostas para coisas como problemas de matemática no seu livro escolar ou o menu de um restaurante por onde passas no caminho para o trabalho.

Também pode recorrer a serviços de terceiros como o Google e o ChatGPT.

Fora da série iPhone 16, precisa de um dispositivo compatível para experimentar qualquer funcionalidade da Apple Intelligence. Isso significa um iPhone 15 Pro ou mais recente, ou um iPad ou MacBook com chip da série M.