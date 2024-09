iPhone 16 e iPhone 16 Pro: Apple abre hoje as encomendas

A Apple anunciou no passado dia 9 de setembro os novos iPhones de 2024. Com data de chegada a partir do dia 20 de setembro, começa hoje a encomenda do iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Saiba os preços de cada versão.

Apesar de a Apple ter mostramos algumas inovações no que toca à oferta neste segmento, por falar ficou muito do que virá relacionado com a Inteligência Artificial. E não será tão pouco quanto isso, ou a Apple teria "recauchutado" o SoC do iPhone 15 Pro nos novos iPhone 16 - e isso não aconteceu. Algo maior está para vir e exige um chip dedicado.

Assim, mesmo com design pouco alterado, o interior da máquina torna-a na mais poderosa do mercado dos smartphones. Hoje, a partir das 13 horas, a Apple começa a receber as encomendas.

Preços e disponibilidade

Os novos iPhones seguem a tendência dos últimos anos. São lançados dois da linha de entrada e dois na linha Pro. Contudo, este ano, a linha de entrada está mais poderosa do que a linha Pro do ano transato. Pode ser importante para quem quer um dispositivos que preencha os requisitos para a nova era Apple Intelligence, que a empresa promete ser "um novo mundo".

Preços iPhone 16

128 GB desde 989 €

256 GB desde 1119 €

512 GB desde 1369 €

Preços iPhone 16 Plus

128 GB desde 1139 €

256 GB desde 1269 €

512 GB desde 1519 €

Preços iPhone 16 Pro

128 GB desde 1249 €

256 GB desde 1379

512 GB desde 1629 €

1TB desde 1879 €

Preços iPhone 16 Pro Max

256 GB desde 1499 €

512 GB desde 1749 €

1TB desde 1999 €

Estes preços, para o mercado nacional, estão no meio de uma tabela de preços global. Não é dos mais caros, mas também não é dos mais baratos. Apesar disso, a Apple conta vender uns milhões destes novos smartphones, agora talhados para interagir mais com a IA, envolvendo o Apple Watch, os AirPods (que prometem fantásticas funcionalidades) e com os óculos de realidade aumentada Apple Vision Pro.

