Um dos maiores tsunamis registados na história recente fez a Terra tremer durante 9 dias

Um novo estudo concluiu que a queda do cume de uma montanha no mar provocou um mega-tsunami que abalou a Terra durante nove dias.

O mundo é verdadeiramente impressionante. Em setembro de 2023, um sinal sísmico global intrigou os sismólogos de todo o mundo, do Ártico à Antártida, por ter feito a Terra tremer durante nove dias.

Agora, combinando dados de sismómetros, sensores de infrassons, estudos de campo, imagens de satélite e simulações de tsunamis, os investigadores perceberam o mistério que estava por detrás do sinal sísmico.

Um novo estudo conduzido por investigadores da Universidade Global de Londres (UCL) revela que um deslizamento de terras numa região isolada da Gronelândia desencadeou um mega-tsunami que oscilou dentro de um fiorde - isto é uma grande entrada de mar entre altas montanhas rochosas - durante nove dias. Este evento resultou no envio de vibrações por toda a Terra.

Esta é a primeira vez que o movimento da água foi registado como vibrações através da crosta terrestre, viajando por todo o mundo e durando vários dias.

Disse Stephen Hick, coautor do estudo, publicado na revista Science.

Primeiro deslizamento de terras e tsunami registados no leste da Gronelândia

O estudo revelou que o evento inicial, invisível para os seres humanos, ocorreu quando um pico de uma montanha com 1,2 km de altura se desmoronou no remoto fiorde de Dickson, na Gronelândia.

Este fenómeno provocou uma enorme explosão de água, que disparou 200 metros para o ar, com uma onda que atingiu 110 metros de altura. Segundo os investigadores, esta onda, que se estendia por 10 quilómetros do fiorde, diminuiu rapidamente para sete metros em poucos minutos e foi reduzida a apenas alguns centímetros nos dias seguintes.

Utilizando um modelo matemático detalhado, a equipa simulou o ângulo do deslizamento de terras e a forma distinta do fiorde. O modelo mostrou como a água continuou a escorrer durante nove dias, com pouca energia capaz de escapar.

Curiosamente, o movimento de vaivém da água a cada 90 segundos coincidiu com os registos sísmicos globais de vibrações que atravessaram a crosta terrestre.

Os investigadores observaram que o deslizamento de terras foi causado pelo afinamento do glaciar na base da montanha, que já não conseguia suportar a rocha por cima. Este evento marcou o primeiro deslizamento de terras e tsunami registados no leste da Gronelândia.

Investigadores "juntaram as peças" para tirar conclusões curiosas

O sinal sísmico detetado em todo o mundo apresentava apenas uma única frequência de vibração, semelhante a um zumbido contínuo e baixo. Os autores do estudo classificaram-no inicialmente como um "USO", ou objeto sísmico não identificado, de acordo com um comunicado de imprensa.

Por volta da mesma altura, as autoridades locais e os investigadores receberam relatos de um mega-tsunami num fiorde remoto no nordeste da Gronelândia. Isto levou à formação de uma equipa multidisciplinar única de 68 cientistas de 40 instituições de 15 países.

A equipa de investigação estimou que cerca de 25 milhões de metros cúbicos de rocha e gelo - o suficiente para encher 10.000 piscinas olímpicas - caíram no fiorde, desencadeando o enorme tsunami.

Utilizando simulações numéricas e dados e imagens locais, confirmaram que o tsunami foi um dos maiores registados na história recente.