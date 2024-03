Ferramenta gratuita reúne +250 oportunidades para aumentar as vendas das empresas

A E-goi criou uma ferramenta gratuita, que complementa o planeamento das empresas. O acesso é simplificado através de um calendário que pode ser integrado ao Google, Mac e Outlook.

A utilização de datas estratégicas nas campanhas de marketing pode impactar diretamente as vendas, como revela o estudo do YouGov, que indicou que 58% dos compradores em todo o mundo intensificam as compras em épocas comemorativas.

Para auxiliar na identificação destas oportunidades ao longo do ano, a E-goi - plataforma de automação de marketing omnicanal - criou uma ferramenta gratuita, que complementa o planeamento das empresas. O calendário de marketing e redes sociais traz uma seleção de mais de 250 datas comemorativas e dias estratégicos, que podem ser integrados ao Google, Mac ou Outlook.

O recurso gratuito, disponível em português e espanhol, destaca as principais épocas comerciais do ano, como o dia do consumidor, Black Friday e Cyber Monday, por exemplo. Ao mesmo tempo, reúne oportunidades mais criativas, como o dia da toalha e o dia de Star Wars, para trabalhar conteúdos desde o e-mail marketing às redes sociais.

Além das datas e oportunidades para comunicar ao longo do ano, o calendário disponibilizado pela E-goi também compartilha uma seleção de eventos, webinars e ações, que oferecem uma experiência completa no planeamento estratégico das empresas.

De acordo com o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana, "a ferramenta não apenas simplifica a construção de um calendário editorial e de campanhas personalizados para diversos segmentos de negócio, mas também inspira a criatividade, se destacando como um verdadeiro aliado para impulsionar negócios".

O Calendário de Marketing e Redes Sociais da E-goi já está disponível aqui.