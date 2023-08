Pague o IRS e o IMI até hoje! Atenção às coimas…

O último dia do mês de agosto chegou e com ele a data limite para pagamento do IRS. O imposto é relativo aos rendimentos auferidos ao longo do ano de 2022. Além do IRS, hoje também é o último dia para a pagar a segunda prestação do IMI (para quem tem uma fatura acima de 500 euros e optou por três prestações).

Dia 31 de agosto é também a data limite para a AT devolver o IRS

O IRS é a sigla para Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Por outras palavras, é o imposto que tributa o rendimento dos cidadãos, salvo algumas exceções previstas na lei.

Dia 31 de agosto é também a data limite para a Autoridade Tributária devolver o IRS aos contribuintes que têm direito a reembolso. Segundo as últimas estatísticas divulgadas pelo Governo, foram entregues seis milhões de declarações faté dia 30 de junho.

As multas por atraso na entrega do IRS também existem! Quando a entrega é feita de forma voluntária existe uma redução de coimas. Entrega até 30 dias depois do prazo, o contribuinte terá de entregar uma declaração de substituição e pagar uma multa mínima de 25 euros segundo a AT. Entrega com mais de 30 dias depois do prazo a infração terá um custo de 37,5 euros. Se a AT já tiver iniciado uma ação de inspeção, a multa será, no mínimo, de 112,5 euros (75% do montante mínimo).

A segunda prestação do IMI também tem de ser paga hoje, para quem tem um valor total superior a 500 euros.