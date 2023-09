Unity pede desculpa à comunidade e altera os preços da sua taxa para jogos

É impressionante a velocidade a que as coisas acontecem no mundo e apenas numa semana um problema foi criado e, aparentemente, resolvido. Estamos a falar da situação da Unity que, perante a polémica criada à volta do seu novo imposto para jogos, a empresa decidiu pedir desculpas publicamente à comunidade e alterar os preços dessa taxa.

Nova reviravolta no caso Unity vs criadores de jogos

Para quem ainda não sabe o que aconteceu, de forma resumida, inicialmente a Unity decidiu criar uma taxa, designada Unity Runtime Fee, para que os criadores de jogos pagassem 0,20 dólares sempre que os seus jogos criados com o motor Unity Engine fossem instalados pelos jogadores a partir do dia 1 de janeiro de 2024. A polémica desde logo se instalou, o que fez com que a empresa repensasse e apenas cobrasse esse valor na primeira vez que o jogo fosse instalado. Mas nem isso acalmou os ânimos e o CEO da Unity recebeu mesmo ameaças de morte.

Todo este reboliço fez com que fosse pedida à União Europeia uma investigação à Unity por práticas anticompetitivas e, vendo-se encurralada, a empresa norte-americana fez novas alterações.

Como tal, recentemente a Unity recorreu ao seu blog oficial para pedir desculpas à comunidade e também para anunciar uma importante alteração aos preços e condições da sua taxa.

Portanto, o plano Unity Personal continuará a ser gratuito e não haverá nenhuma taxa a ser paga desde que os jogos não excedam 1 milhão de dólares em receitas nos últimos 12 meses. E o limite imposto passará dos atuais 100 mil para 200 mil dólares. Para além disso, deixa de ser obrigatória a exibição de "Made with Unity" no ecrã principal dos jogos. Já no plano Unity Pro e Unity Enterprise, a taxa de instalação será aplicada, mas apenas terá início na próxima versão LTS do Unity para 2024, em vez de ser já no dia 1 de janeiro desse ano. Se os programadores mantiverem a versão anterior, não serão alvo deste imposto.

Por fim, a empresa ainda oferece duas condições relativas à taxa de instalação em que o programador pode pagar 2,5% da receita do jogo ou optar pelo cálculo mensal em função do número de jogadores. Em qualquer dos casos, será sempre cobrado o valor menor.

Resta assim saber qual será o feedback dos criadores de jogos a estas novas alterações para perceber se a situação fica resolvida ou haverá novos desenvolvimentos.