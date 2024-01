Milionário finlandês pagou 300 mil euros em multas numa só década. E não tem o recorde!

Um dos homens mais ricos da Finlândia pagou no ano passado 121 mil euros numa só multa. Depois de ter sido apanhado a conduzir a 82 km/h num local onde o limite máximo era de 50 km/h e ter pago a multa, Anders Wiklöf totalizou quase 300 mil euros de multas em 10 anos. E não possui o recorde.

Quase 300 mil euros em multas numa década

Anders Wiklöf é um milionário finlandês (dos mais ricos do país) e proprietário da Wiklöf Holding, um grupo com mais de 20 empresas que investe em todo o tipo de setores, da logística à aviação, do imobiliário ao turismo.

A notícia foi divulgada no verão passado, quando se tornou público que o magnata tinha sido apanhado por um radar de velocidade a conduzir a 82 km/h numa estrada com limite de 50 km/h. No entanto, a coima de 121 mil euros não é o primeiro grande pagamento que Wiklöf tem de fazer ao Estado finlandês.

Em 2013, este mesmo milionário foi multado por exceder o limite máximo de velocidade em mais de 15%. A infração foi considerada grave e, consequentemente, teve de pagar 95 mil euros ao Estado.

Entre estas duas infrações, Wiklöf foi apanhado mais uma vez. Desta vez, teve de pagar 63 mil euros. No total, três multas e quase 300 mil euros. Sanções que, na grande maioria dos países europeus, não teriam ultrapassado os 1.000 euros na soma final.

Em 2013, Wiklöf sublinhou que a mesma infração na Suécia, a poucos quilómetros de onde tinha sido multado em 95 mil euros, teria sido muito inferior.

Teria sido multado em 4.000 coroas (cerca de 450 euros) e isso é uma diferença enorme. Não consigo compreender que seja mais infrator aqui do que lá, mas a lei é como é.

As multas na Finlândia são pagas de acordo com a gravidade da infração (como em Portugal) mas, e aqui está a diferença, também de acordo com a economia de cada infrator. Isto trata-se de um sistema amplamente aceite na Finlândia, com quatro em cada cinco cidadãos a apoiá-lo no início do novo século.

Mas o sistema suíço ainda é pior

Em 2010, outro milionário bateu dois recordes na Suíça com uma única infração. Apanhado a 290 km/h numa autoestrada do país, as autoridades afirmaram que nunca tinham apanhado um condutor a conduzir tão depressa e sublinharam que o carro demorou quase 1 km a parar depois de ter sido avisado pelos agentes.

O recorde foi batido quando se tratou de pagar a multa: mais de 900 mil euros. Um resultado muito diferente do milionário que foi multado na Alemanha por conduzir a mais de 400 km/h numa autoestrada... e que se safou depois de provar que não tinha feito nada de errado.

