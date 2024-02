Dacia apresenta o novo Spring totalmente elétrico e mais atraente do que nunca

Chega mais apelativo e confortável do que nunca, numa promessa da marca de entregar um carro com um design "mais Dacia". Conheça o novo Spring, "o automóvel totalmente elétrico com a melhor relação qualidade/ preço da Europa".

Bom, bonito e barato

A Dacia quer encorajar os condutores a adotarem automóveis totalmente elétricos e reconhece que o design - com a eficiência, o preço e o carácter prático - é uma das peças essenciais do puzzle.

Assim sendo, o Spring apresenta-se com o novo design Dacia, visto pela primeira vez na última geração do Duster. Além do estilo robusto e assertivo, que torna este novo modelo mais atrativo, o interior sofreu mudanças, tendo sido completamente reorganizado. De tal forma, que a única parte da carroçaria exterior que se mantém inalterada é o tejadilho.

Design exterior: sólido e mais moderno

As novas linhas, e uma imagem de um volume estruturado, dão uma força renovada ao Spring: um visual mais robusto que resulta de uma silhueta moderna, simples e discreta.

Destaca-se a nova identidade Dacia, evidente nas duas faixas pretas, uma à frente e outra atrás, que se encontram num acabamento brilhante, com riscas mate específicas na traseira. As duas faixas são enquadradas pela conhecida assinatura luminosa em forma de Y da marca, que é particularmente marcante com as luzes diurnas full-LED à frente e as luzes de estacionamento atrás.

O design moderno do novo Spring é reforçado pelos autocolantes que adornam os para-choques dianteiro e traseiro da versão Extreme.

As jantes de 15 polegadas, agora de série nas versões com motor de 65 cv e equipadas com calotas muito trabalhadas, contribuem para o caráter robusto deste novo modelo totalmente elétrico.

O novo Spring está disponível numa gama de seis tonalidades, incluindo o novo Beige Safari e o Brick Red.

Interior do Spring é fresco e digital

O painel de instrumentos foi totalmente redesenhado para integrar uma nova gama de ecrãs digitais, mas também para trazer a linguagem gráfica da marca.

Assim, o Spring apresenta um painel digital personalizável com um ecrã de 7 polegadas em todas as versões e um grande ecrã central de multimédia de 10 polegadas nos modelos de topo de gama. A paleta de cores e os materiais utilizados no interior foram reformulados.

O Spring apresenta, também, elementos brancos em toda a carroçaria que ajudam a criar uma atmosfera fresca e modular. Estes estão localizados em torno do painel de instrumentos, da alavanca de velocidades e dos compartimentos das portas. O "Y" da Dacia, situado no centro das saídas de ar centrais, é em Branco (ou cobre no acabamento Extreme).

O destaque decorativo central no painel de instrumentos varia consoante o acabamento: Alto Gray no Essential, Brick Red no Expression, Lichen Khaki no Extreme.

Neste novo Spring 100% elétrico, a Dacia quis que reinasse a praticidade: ecrã tátil multimédia foi posicionado o mais alto possível para uma ergonomia ótima. O design gráfico do painel de instrumentos digital personalizável, com ecrã de 7 polegadas, foi concebido para ser simples e intuitivo, proporcionando ao condutor um acesso imediato a informações essenciais.

Spring tem a melhor relação qualidade/ preço

O novo Spring mantém-se fiel ao conceito original: um automóvel totalmente elétrico de preço acessível e adaptado às necessidades reais.

Assim como sempre foi, desde o seu lançamento em 2021, esta nova iteração do Spring continua a ser o carro totalmente elétrico mais barato do mercado (excluindo subsídios governamentais), além de ser o único automóvel 100% elétrico a pesar menos de uma tonelada. Como tal, a Dacia continua a encorajar os condutores europeus a fazerem a transição para a mobilidade com emissões zero de uma forma muito concreta e eficaz.

Apesar de tudo o que dá forma a este novo modelo totalmente elétrico da Dacia, a marca não descartou a utilidade do carro. Assim sendo, o Spring oferece o melhor volume de arrumação da sua categoria. Com 308 litros (+6% em relação ao modelo anterior) - 1004 litros com os bancos traseiros rebatidos - a sua bagageira pode acomodar muito mais do que veículos rivais de tamanho semelhante e está ao nível dos modelos do segmento B.

Além disso, a arrumação adicional (porta-luvas duplo, compartimentos das portas, etc.) com um volume total de quase 33 litros é também superior aos padrões do segmento.

O sistema simples e inteligente inventado pelos engenheiros da Dacia, o YouClip, pode ser utilizado para fixar de forma prática e robusta vários acessórios dedicados em locais chave no interior do automóvel. O equipamento de série do Spring vem equipado com três pontos de fixação YouClip (um no painel de instrumentos e dois na consola central).

Para uma experiência de condução mais fácil, cada Spring inclui um painel de instrumentos digital personalizável com um ecrã de 7 polegadas, localizado atrás do volante.

Uma caraterística de série nas versões Essential e Expression, o Media Control é um sistema multimédia controlado pelo volante com informações multimédia e chamadas telefónicas apresentadas no painel de instrumentos digital. Inclui também dois altifalantes, ligação Bluetooth e uma porta USB.

Os novos ADAS melhoram a gama de equipamento a bordo do Spring, de modo a cumprir as mais recentes normas de segurança europeias.

O novo Spring foi concebido para enfrentar qualquer estrada

Particularmente compacto (3,70 m de comprimento), o Spring é excecionalmente ágil, o que o torna particularmente fácil de conduzir. Tem um motor com 65 cv/48 kW e possui uma aceleração dinâmica, atingindo os 0-100 km/h em menos de 14 segundos.

Mais acessível e perfeitamente adaptado à utilização urbana, o Spring está equipado com o motor de 45 cv nas versões Essential e Expression (0-100 km/h em menos de 20 segundos).

A bateria compacta de 26,8 kWh foi calibrada com precisão para responder às necessidades e ao estilo de vida dos condutores do Spring, sem degradar o desempenho global através de um peso excessivo.

Com uma autonomia de mais de 220 km para todas as versões (a aguardar certificação), o seu desempenho é largamente suficiente para os clientes que percorrem uma média de 37 km por dia (de acordo com os dados recolhidos pelos computadores de bordo).

Além disso, está equipado com um carregador AC de 7 kW que pode carregar a bateria de 20% a 100% numa tomada doméstica em menos de 11 horas, ou em apenas 4 horas numa caixa de 7 kW. Está disponível um carregador DC opcional de 30 kW para um carregamento rápido de 20% a 80% em 45 minutos, bem como carregador bidirecional V2L:

Para otimizar ainda mais a autonomia do automóvel, o novo Dacia Spring está equipado, pela primeira vez, com um sistema de travagem regenerativa que é ativado através da seleção do "modo B" por via dos novos comandos da caixa de velocidades.