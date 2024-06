Starship: Elon Musk tem planos ambiciosos! SpaceX tentará “apanhar” Super Heavy no ar

A SpaceX tem acelerado o ritmo a que lança e testa a Starship e o Super Heavy. Quer mostrar ao mundo que este seu foguete está pronto para as suas missões futuras e até voar até Marte. Para o próximo voo, Elon musk tem planos ambiciosos para a Starship e a SpaceX vai tentar "apanhar" o Super Heavy.

Elon Musk tem planos ambiciosos

O último voo da Starship e do Super Heavy foram, mais uma vez, uma prova de sucesso. Este foguetão e a sua nave espacial conseguiram avançar mais alguns passos rumo ao sucesso, mostrando que os desenvolvimentos realizados são o caminho certo.

Agora, e segundo o que Elon Musk revelou, o próximo voo deverá trazer algumas mudanças, com uma delas a ser muito importante. Como o Super Heavy aterrou suavemente no mar, a SpaceX deverá começar a tentar recuperar este elemento. Ao contrário do Falcon 9, o foguetão Super Heavy não tem pernas de aterragem e por isso precisa de outro método para poder ser reutilizado, como pretendido.

Aiming to try this in late July! — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2024

SpaceX tentará "apanhar" Super Heavy

Para isso, a SpaceX irá tentar usar uma torre chamada Mechazilla. A construção da torre começou em 2021 e terá cerca de 146 metros de altura quando concluída. Esta torre terá uma série de braços robóticos que tentarão pegar o foguete durante a quinta tentativa de lançamento da Starship.

A SpaceX revelou, e já foi mostrado, que dois estágios serão separados em voo durante o lançamento. Nesse momento o foguetão Super Heavy retornará ao local de lançamento, reiniciará os seus motores para desacelerar o veículo e, em seguida, os braços da torre vão tentar apanhar este elemento antes que ele regresse à zona de armazenamento.

Cannot wait to see the first Super Heavy Booster catch!

pic.twitter.com/Li7FqrrMn0 — Yasin Shafiei (@Yasin__Shafiei) June 15, 2024

Starship quer mudar as viagens ao espaço

Se for bem-sucedida, a manobra permitirá à SpaceX preparar o Super Heavy para outro lançamento com muito mais rapidez. A Starship também enfrenta algumas preocupações ambientais, pelo que a execução bem-sucedida desta aterragem será uma grande conquista para provar que esta proposta de Elon Musk é de facto a resposta aos futuros planos de exploração espacial da humanidade.

Com esta mesma mensagem, Elon Musk acabou por revelar também os planos da SpaceX para o quinto voo da Starship e do Super Heavy. Como referido, deverá acontecer no final de julho, sem ter ainda uma data. Caso apanhem o Super Heavy no ar, recorrendo ao Mechazilla, o avanço será único e esta solução fica de imediato provada como a mais certa.