Atenção pedreiros! Startup holandesa já está a usar robots com IA para assentar tijolos

Aos poucos estamos a assistir a mudanças interessantes no mundo, e também a algumas mais preocupantes, relacionadas com a atuação das máquinas nas tarefas mais simples do nosso dia-a-dia. E há agora uma startup holandesa, designada como Monumental, que está a usar os robots com Inteligência Artificial para... assentar tijolos.

Robots de startup holandesa já assentam tijolos

Já estamos um pouco habituados a ver a Inteligência Artificial a exercer a sua ação em várias áreas e, gradualmente, temos que ir aceitando que esta realidade vai ser cada vez mais evidente ao longo dos próximos anos. E se até aqui pensávamos que a IA ia substituir mais facilmente as profissões ligadas ao atendimento ao público, administração, trabalho burucrático, processamento de dados e de informações... há agora novos dados que nos vão fazer repensar esta teoria.

Nem sempre vemos esta tecnologia avançada aplicada a áreas mais 'manuais', como é o caso da construção, no entanto, agora a startup holandesa Monumental, que foi fundada no ano de 2021 e está sediada em Amesterdão, mostrou como os seus robot de alvenaria equipados com Inteligência Artificial são capazes de assentar tijolos.

A empresa já começou mesmo a lançar os seus 'robots pedreiros' com IA para que estes possam ajudar na construção de edifícios e recentemente anunciou que conseguiu angariar 25 milhões de dólares em financiamento pelas entidades Plural e Humminbird.

O objetivo da Monumental é então colocar os seus robots de IA na construção de edifícios em toda a Europa, ao mesmo tempo que destina alguns dos fundos para a contratação e para o fabrico de novos robots pedreiros.

A startup adianta também que a decisão de criar robots pedreiros surgiu devido à escassez de trabalhadores nessa profissão em mais de metade dos países europeus, uma realidade que certamente muitos dos leitores conhecem ou já ouviram falar nas suas zonas de residência também. Segundo os dados da Monumental, estes robots inteligentes devem contribuir para um aumento da produtividade entre 50% a 60% na área da construção.

Para já, os testes ainda só foram realizados no país holandês e resta esperar se serão vistos com bons olhos e conseguirão ter sucesso ou, pelo contrário, vão ser mais uma ideia que ficará pelo caminho.