Google Photos tem novas opções baseadas em IA para acabar com as fotos repetidas

Um conjunto de funcionalidades lançadas no Google Photos tornará muito mais fácil organizar a sua biblioteca de fotografias, como anunciou a empresa numa publicação no seu blogue. O Google Photos irá agora identificar automaticamente fotografias semelhantes que tirou numa rápida sucessão.

Esta funcionalidade, baseada em IA, será especialmente útil para aqueles momentos em que tirou 50 fotografias daquele lindo pôr do sol para o qual nunca mais olhará - e agrupá-las numa única "pilha" para limpar a sua biblioteca.

O serviço selecionará uma imagem que melhor represente o momento, mas também pode escolher manualmente uma imagem que pretenda. Se preferir ter vários pores-do-sol na sua biblioteca, pode desativar o "empilhamento".

O Google Photos também organiza automaticamente as suas fotografias, separando documentos de identificação, recibos e bilhetes em álbuns diferentes, uma funcionalidade que parece que já devia estar disponível há muito tempo, dada a capacidade do Google Photos para reconhecer o conteúdo das suas imagens.

O Google Photos sempre foi alimentado por IA

Também pode adicionar um evento ao seu calendário diretamente a partir de uma captura de ecrã ou de uma fotografia de um bilhete, o que parece muito útil.

Sem surpresa, a Google afirma que todas estas funcionalidades são alimentadas por IA, algo que a empresa tem vindo a introduzir em todos os seus produtos em geral. A app Photos, no entanto, sempre foi alimentado por IA.

Durante anos, o serviço recolheu todas as suas fotografias e armazenou-as em troca do treino dos seus algoritmos de aprendizagem automática para poder reconhecer o seu conteúdo. É por isso que é tão fácil procurar no Google Photos fotografias de cães ou da praia, por exemplo.

No início deste ano, a Google adicionou outra funcionalidade baseada em IA à app Photos que cria montagens personalizadas de álbuns. Os algoritmos da Google classificam as fotografias em categorias relevantes e criam títulos que podem ser modificados pelo utilizador. A Google também permite que as pessoas utilizem a IA para fazer edições facilmente, como remover pessoas ou objetos indesejados das fotografias.

