BYD tem um plano para dominar o mercado mundial de carros elétricos: usar navios

As fabricantes chinesas estão a chegar à Europa. E, apesar de tudo, tanto a Europa como a China têm a certeza de que o mercado dos carros elétricos promete uma expansão para as suas marcas como nunca se viu até agora. Agora, a BYD tem um plano para dominar o mercado mundial de elétricos: usar navios.

A BYD é um exemplo significativo no mundo dos elétricos

A estratégia da BYD aponta para uma ofensiva nos próximos meses e anos. Tanto assim é que já decidiram instalar a sua primeira fábrica de veículos elétricos na Hungria. E agora sabemos qual é o seu próximo passo para trazer milhares de carros ao mais baixo preço possível: construir os seus próprios navios.

De acordo com as suas próprias informações, a empresa trabalha com uma integração vertical oito-em-um. Isto significa que oito dos seus componentes mais importantes são produzidos internamente, como baterias, semicondutores, software e bombas de calor.

Mas não querem ficar-se por aqui, a empresa já está a construir os seus próprios navios, com a intenção de desembarcar cerca de 7000 veículos elétricos na Europa de uma só vez. Neste momento, estão a ser produzidos dois navios no estaleiro de Guangzhou.

Os dados indicam que estamos a falar de um barco com 199,9 metros de comprimento, com capacidade para se deslocar a cerca de 34 km/h. A informação também sugere que o navio poderia utilizar gás natural liquefeito (GNL) para reduzir as suas emissões. Não sabemos se este facto poderá influenciar a eventual imposição de uma espécie de passaporte de emissões.

A decisão confirma os rumores do ano passado, pois há algum tempo que se fala na China que a BYD teria encomendado até oito navios deste tipo para transportar milhares e milhares de elétricos de forma mais eficiente a partir de 2025. Com um navio, a empresa ganha maior flexibilidade no transporte marítimo e pretende poupar nos custos de transporte.

O investimento na construção e manutenção de uma frota de navios para transporte de veículos pode ser muito dispendioso e difícil de amortizar se as vendas previstas não forem atingidas. Mas é um risco que a empresa vai correr.

Leia também...