O mercado dos carros elétricos está ao rubro, com as vendas a crescerem exponencialmente a cada trimestre. Cada vez mais as marcas apostam nesta nova área e procuram ser os líderes de vendas e de inovação. No trimestre passado as vendas voltaram a disparar e a pergunta existe: Qual é afinal a marca que mais carros elétricos vende. Descubra a resposta.

Tesla, BYD ou Volkswagen? Qual vende mais?

Apesar de termos cada vez mais marcas de carros elétricos no mercado, este é dominado pela Tesla e pelas suas propostas. As marcas chinesas não deixam de ter volumes elevados de vendas, mas é esta a que controla a grande maioria dos mercados.

Ainda assim, e mesmo com este cenário histórico, neste último trimestre existiu uma alteração importante. A BYD, marca que tem atacado de forma muito forte os mercados, conseguiu ficar muito próxima das vendas da Tesla e assim garantir um segundo lugar que em breve poderá ser alterado para melhor.

No último trimestre, a Tesla vendeu 435.059 carros elétricos. No entanto, a taxa de crescimento anual da produção e das vendas foi limitada e ascendeu a 27%. Esta taxa de crescimento mais lenta permitiu que a BYD quase ultrapassasse a Tesla em termos de vendas de carros elétricos. A empresa chinesa reporta 431.603 vendas de BEV, apenas 3.456 a menos que a Tesla.

Enquanto isso, o Grupo Volkswagen aumentou as vendas de carros elétricos em 41% ano após ano, para 209.394 unidades. Isto representa menos da metade dos resultados da Tesla e da BYD. O fabricante alemão deve agora estar atento para manter o seu lugar neste pódio.

Mercado dos carros elétricos ao rubro

Durante os primeiros nove meses do ano, a Tesla vendeu mais de 1,3 milhões de carros elétricos, enquanto a BYD ultrapassou o milhão. O Grupo Volkswagen representa cerca de metade do volume da BYD agora, com mais de 500.000 unidades vendidas.

Para referência, e em 2022, a Tesla entregou mais de 1,3 milhões de carros elétricos, sendo um aumento de 40% ano a ano, a BYD vendeu mais de 0,9 milhões, com um aumento de 184%, e o Grupo Volkswagen mais de 0,57 milhões num aumento de 26%.