O GBoard, o teclado da Google, é um dos melhores teclados do Android. Esta proposta é o padrão na maioria dos smartphones e isso consegue dar-lhe uma posição invejável e o acesso a muitas das funcionalidades deste sistema. A mais recente novidade vem mostrar que este poderá ser ainda mais simples de usar com uma simples integração.

A maioria dos utilizadores escreve de forma rápida e simples ao usar o GBoard. Este teclado da Google está preparado para qualquer tamanho do ecrã e assim ajusta-se a qualquer situação e a qualquer smartphone ou tablet.

Com novidades recorrentes, este teclado tem evoluído e melhorado, sempre com novas capacidades e novas opções. A mais recente do GBoard, ainda em testes dentro da Google, mostra como este teclado poderá evoluir, ao receber uma integração com uma das melhores funcionalidades da Google, o Lens.

O que foi descoberto recentemente na última versão beta do GBoard, revela a chegada de capacidades OCR, ou seja, reconhecimento de texto. Esta funcionalidade está já presente no Google Lens e por isso será simples de trazer para o teclado padrão do Android.

Quando chegar aos utilizadores, estes vão ter mais esta opção nas definições, podendo ser ativada. Isso dará acesso à câmara, que irá permitir captar uma imagem, que depois será lida pelos sistemas da Google e reconhecerá o texto presente nas imagens.

Após a recolha do texto, que o utilizador pode controlar, bastará carregar num botão para que este seja copiado para a caixa de texto ou a app aberta. Claro que após este processo, os utilizadores vão poder editar o texto que está presente e pronto a ser usado.

Esta é ainda uma funcionalidade a ser desenvolvida pela Google para o GBoard e que em breve deverá chegar. Esta integração com o Google Lens tornara tudo mais simples, ainda mais quando o texto que se quer usar está fora do smartphone e bem visível para todos.