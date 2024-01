A Samsung tem o Galaxy S24 a poucos dias de ser apresentado. A marca coreana quer mudar o mercado e assim competir com o que a concorrência tem disponível. Agora, e sem ser esperado, o Galaxy S24 Plus surgiu numa página de uma loja online, revelando muitas das suas funcionalidades que vão ser reveladas em breve.

Ainda sem uma confirmação oficial, tudo aponta para que o Galaxy S24 chegue ao mercado já na segunda metade de janeiro de 2024. Nesse momento a Samsung deverá apresentar o que preparou para este smartphone e para os seus utilizadores mais dedicados.

Com algum tempo ainda de espera, os rumores têm-se acumulado e mostraram já muito do que se espera venha a ser apresentado. Uma potencial confirmação surgiu agora, com a publicação inadvertida da página do Galaxy S24 Plus. Esta foi já retirada do ar, mas mostrou de forma muito clara o que a Samsung tem preparado para este modelo.

Parece que a Samsung desviou a maioria dos seus recursos nas especificações e recursos deste modelo. O Galaxy S24 Plus não só vem com 12 GB de RAM, sendo a primeira vez que uma variante "Plus" recebe tanta memória, mas também vem com muitos recursos, incluindo "Live Translate", "Generative Edit","Nightography Zoom" e outros.

O ecrã também é um pouco maior que o do Galaxy S23 Plus, o que dará ao Galaxy S24 Plus vantagens inerentes, como mais espaço de utilização do ecrã, sem falar na possibilidade de usar uma bateria maior. Apesar das melhorias, não há menção aos recursos LLM (Large Language Models) no dispositivo, e nem a comunicação bidirecional por satélite é mencionada, sugerindo que a Samsung não lançará esses recursos na próxima série principal.

Enquanto isso, uma publicação recente também revelou as potenciais ofertas da pré-encomenda da série Galaxy S24. Aparentemente, os utilizadores receberão descontos no Galaxy Watch ou no recém-lançado Galaxy Buds FE. Além disso, a Samsung oferecerá o dobro do armazenamento sem custos adicionais, tal como a empresa também ofereceu no lançamento dos últimos smartphones dobráveis.

Independentemente disso, há rumores de que a Samsung aumentou as remessas iniciais do Galaxy S24 Plus e do Galaxy S24 Ultra, provavelmente acreditando que esses dois venderão em números maiores. Olhando para o aumento do número de atualizações de recursos e especificações, a estimativa da Samsung pode estar certa.