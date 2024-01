Android Auto recebe as primeiras grandes novidades de 2024! Descubra o que está a chegar

Depois de muitos tempo de abandono, a Google não se cansa de melhorar o Android Auto e de dar-lhe novidades. 2023 foi um ano importante para esta integração do Android nos carros e parece que 2024 segue o mesmo caminho. Ainda agora começou e já surgem novidades. Descubra o que está a chegar.

A interface do Android Auto tem mudado muito nos últimos meses. Depois de uma renovação completa que recebeu há alguns meses, vários pormenores foram sendo alterados e melhorados, para a tornar ainda mais simples de usar durante a condução.

A mais recente versão do Android Auto que está disponível na Play Store segue esse mesmo caminho e muda novamente a interface, mas numa área em especial. Falamos do Assistente da Google e das respostas que podemos dar através deste sistema da gigante das pesquisas.

No primeiro caso temos agora o Assistente da Google com a interface de "escuta" na barra inferior, substituindo o ícone desta app. Os utilizadores são recebidos com um "Olá, como posso ajudá-lo?”, que surge quando se começa a falar. O Assistente Google transcreverá o que for dito e as respostas são lidas em voz alta e não são mostradas.

Além disto, a Google também renova a forma como as respostas de voz funcionam no Android Auto. Estas passam a ocupar qualquer espaço que esteja livre da interface dos mapas e surge dividida em duas áreas, para a resposta e para o contacto de destino.

A primeira, onde o utilizador irá interagir, dirá o que está a ser realizado. É também ali que surge a mensagem ditada para ser enviada. Além disto, existem ainda 2 botões de dimensões generosas para as mensagens serem enviadas ou canceladas se o utilizador pretender gerir manualmente.

Estas duas mudanças tornam a interface do Android Auto ainda mais simples de ser usada e com uma usabilidade que ajudará os condutores. Deverá ser alargada a todos os utilizadores, sendo esta implementação gerida centralmente pela Google e assim controlada para ser gradual.