Esta é provavelmente a menor imagem de instalação do Windows 11

Os requisitos que a Microsoft tem para o Windows 11 são cada vez mais exigentes. No que toca ao espaço em disco, este tem crescido e este sistema ocupa cada vez mais na imagem de instalação e até depois. Isso muda agora com uma curiosidade criada. Surge uma imagem de instalação do Windows 11 com 100 MB, bem longe dos 6,3 GB que a oficial ocupa.

ISO do Windows 11 com apenas 100 MB

Com cada vez mais apps e com cada vez mais funcionalidades, é normal que o Windows 11 não pare de crescer em espaço ocupado no disco. Este é um processo normal e que não deverá ser revertido no futuro, aumentando cada vez mais, ao mesmo tempo que dá ainda mais aos utilizadores.

Curiosamente, surgiu agora uma novidade e que mostra que a Microsoft poderia criar uma versão mais resumida do Windows 11. Este projeto, do conhecido NTDEV, conseguiu reduzir ao mínimo o ISO de instalação do Windows 11, levando a que ocupe apenas 100 MB, contrastando bem com os 6,3 GB de um ISO normal oficial do Windows 11.

Longe dos 6,3 GB da imagem da Microsoft

Naturalmente que esta nova ferramenta de instalação do Windows 11 tem algumas condicionantes. Está reduzido ao mínimo, indo até mais longe do que poderia ser considerado o essencial para este sistema da Microsoft. Segue o mesmo princípio do Tiny11, que já mostrámos, e eleva-o ainda mais.

Um dos resultados desta redução extrema é que o Windows perdeu a sua interface gráfica. Retoma a clássica interface do DOS, mas o seu criador diz que esta versão está plenamente funcional, podendo serem usadas algumas apps.

Microsoft podia seguir este caminho

Esta versão simplificada do sistema da Microsoft ocupa cerca de 2 GB de disco em vez dos 64 GB de armazenamento da versão normal. Além disso, e novamente fruto da remoção de funções, o sistema de ficheiros do Windows 11 ficou reduzido a apenas 4 pasta, que aparentemente é o suficiente.

Este é, sem qualquer dúvida, um projeto muito interessante, ainda mais porque mostra que o Windows 11, e outras versões, podem ser reduzidas no espaço que ocupam. Não nos dá a totalidade do que o sistema da Microsoft oferece, nem perto, mas ainda assim é funcional e possível de usar.