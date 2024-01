IA do Galaxy S24 não chega aos Samsung mais antigos e culpa não será do hardware

Todas as funcionalidades de IA que a Samsung colocou no Galaxy S24 mostram como deverá ser o futuro dos smartphones. Com todas estas capacidades, esperava-se que a Samsung aproveitasse e alargasse a sua presença. A verdade é que afinal isso poderá não acontecer e o mais estranho é que a culpa não deverá ser do hardware.

Galaxy AI não deve chegar aos Samsung antigos

Muito do processamento que vai ser realizado para alimentar as funcionalidades de IA do Galaxy S24 irá recorrer ao hardware presente. Esta informação mais sensível não sairá da máquina, ficando assim limitada e controlada.

Isso deixa claro que para alargar esta capacidade a outros smartphones da Samsung haverá uma necessidade específica. A prova disso é que a marca só tem planos para alargar por agora a Galaxy AI a uma lista restrita de equipamentos recentes.

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

O mais curioso, e chama de imediato à atenção, é que não temos ali presentes smartphones anteriores a 2023. Isso parece pouco lógico, mas a Samsung garantiu que não irá alargar no futuro a lista, procurando garantir a melhor experiência aos utilizadores.

A culpa não deverá ser do hardware ou do S24

As declarações da marca mostram que querem garantir que tudo funciona corretamente nos dispositivos, tal como acontece com o Galaxy S24. Além disso, querem perceber os níveis de utilização e como isso terá impacto nos recursos dos smartphones e até dos serviços cloud que os sustentam.

É aqui que fica a grande dúvida e a certeza de que não depende do hardware presente. O Galaxy S23 FE tem um SoC Exynos 2200, similar ao que a Samsung aplicou nos S22 em algumas regiões e que bons resultados oferecia. Com o mesmo SoC, esperava-se que ambos os modelos tivesse acesso à IA da Samsung.

Assim, e com uma certeza grande que a questão não está no hardware, fica a dúvida para esta decisão. Poderá estar associado ao custo destas funcionalidades, que usam o Bard da Google e que não é gratuito. A própria Samsung já fez saber que em 2025 muitas destas funcionalidades de IA devem começar a ser pagas.