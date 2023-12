Desde que o Beeper Mini foi apresentado, trazendo o iMessage para o Android, que a Apple o está a combater. Este não é um serviço que agrade à gigante de Cupertino e esta já tomou medidas claras contra isso. Agora, e após oscilações, surge mais uma tentativa. Os problemas continuam e o iMessage no Android está cada vez mais difícil.

A luta do Beeper Mini contra a Apple continua

Não tem sido fácil manter o Beeper Mini a funcionar e tudo o que este promete oferecer. Prometeu aos utilizadores dar-lhes a capacidade de ter no Android algo que há muitos anos era pedido e que a Apple insiste em não dar aos utilizadores Falamos do acesso ao iMessage, de forma natural e sem depender de qualquer computador.

Claro que assim que foi apresentado, a questão sobre como a Apple iria reagir surgiu de imediato. Também rapidamente esta teve resposta, com os primeiros problemas a surgirem logo poucos dias depois. O serviço deixou de funcionar e a empresa admitiu ter tomado medidas para se proteger e aos seus utilizadores.

Com novas soluções e medidas a surgirem, o Beeper Mini tem procurado manter-se a funcionar, sempre procurando garantir que fica imune a qualquer medida da Apple no sentido de bloquear o serviço. Agora parece ter encontrado uma nova solução que irá aplicar já hoje, numa atualização que será aplicada também no Beeper Cloud, na versão dedicada ao macOS.

Mais uma tentativa de ter o iMessage no Android

O método atual do Beeper requer dados de registo enviados de um computador Mac físico para autenticar as ligações do iMessage no Android. Os planos mais recentes da empresa agora transferem o ónus do Mac para os utilizadores. Ao usar a sua frota de Mac para fornecer os dados, isso criou um alvo fácil para a Apple porque milhares usavam a usar os mesmos dados de registo.

O Beeper revela que a atualização do Beeper Cloud no Mac irá gerar dados de registo exclusivos para indivíduos. Isso acontece em vez de milhares de contas que utilizam as mesmas informações de validação nos servidores do Beeper. A empresa afirma que a nova abordagem torna a ligação muito confiável.

Se não tiver um Mac e quiser usar o Beeper Mini, pode pedir a um amigo para usar o seu computador Apple para validação. Nos testes realizados, 10 a 20 utilizadores do iMessage podem usar com segurança os mesmos dados de registo. Resta saber é se os utilizadores vão manter-se com esta configuração mais exigente e complexa.