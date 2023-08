GM confirma que o EV Cadillac Escalade IQ já não terá Apple CarPlay ou Android Auto

Com o aumento dos carros elétricos, naturalmente que se espera que os mesmo tragam softwares de entretenimento adaptados e integrados nas máquinas. No entanto, curiosamente, há uns meses a GM disse que iria deixar de usar o Apple CarPlay e o Android Auto em todos os seus veículos elétricos e agora confirmou que o seu novo Cadillac Escalade IQ de 130.000 dólares já não contará com estes sistemas.

GM confirma: Cadillac Escalade IQ já não traz Apple CarPlay ou Android Auto

Depois de afirmar em março deste ano que iria abandonar o Apple CarPlay e o Android Auto em todos os seus veículos elétricos do futuro, indicando que tal permitiria incluir mais funcionalidades centradas nos EVs, agora a GM confirmou que o seu novo e ultraluxuoso Cadillac Escalade IQ já não tratá nenhum destes dois sistemas.

Segundo adianta o canal The Verge, o carro foi revelado nesta quarta-feira (9) e embora conte com um enorme ecrã de entretenimento de 55 polegadas, verificou-se que o novo elétrico já não tem compatibilidade com os sistemas da Apple e Google. E apesar de esta poder vier a ser a tendência de algumas marcas, tal como fez a Tesla, a verdade é que muitos condutores esperam ver estes recursos nos EVs mais recentes, ainda para mais num carro sofisticado como o Escalade IQ. A Apple, por exemplo, referiu que 80% dos compradores de carros novos esperam ter o CarPlay nos seus automóveis.

Num e-mail enviado ao The Verge, a GM confirmou que o novo Escalade IQ já não trará CarPlay ou Android Auto. Portanto, os condutores interessados em adquirir este veículo, terão que confiar no software de entretenimento integrado da Google. Este sistema oferece suporte à navegação do Google Maps e algumas aplicações do Google Play, estando confirmados exemplos como o YouTube, YouTube Kids e Hulu, mas muitos outros irão também ficar disponíveis.

Concorda com esta decisão da GM?