Cliffhanger Games, um novo estúdio Electronic Arts

Cliffhanger Games é um novo estúdio pertencente ao ecossistema da Electronic Arts e que se encontra a desenvolver um jogo de ação e aventura baseado no herói Black Panther, da Marvel.

A Electronic Arts trata-se de um ecossistema de desenvolvimento e distribuição de videojogos que já incorpora séries bastante bem sediadas no mercado. FIFA (que agora se chama de EA Sports FC), Need for Speed ou Battlefront são alguns exemplos e que demonstram a forte presenta da companhia no mercado.

Uma máquina tão grande e em constante funcionamento tem obrigatoriamente uma estrutura robusta e diversificada. E isso passa pela existência de estúdios capazes de promover desenvolvimento de jogos inhouse, e a Cliffhanger Games é precisamente um desses estúdios.

Cliffhanger Games é um novo estúdio de desenvolvimento triple-A com sede em Seattle, que se encontra a trabalhar num jogo original de ação e aventura, para um jogador, baseado no herói Black Panther da Marvel.

A missão da Cliffhanger passa por construir um mundo expansivo e reativo que capacite os jogadores a experimentar como é assumir o manto do protetor de Wakanda, Black Panther.

Liderado por Kevin Stephens (Monolith Productions), Cliffhanger já reuniu talentosos líderes do aclamado e inovador jogo de ação aventura, Middle-earth: Shadow of Mordor, juntamente com veteranos das principais franquias, como Halo Infinite, God of War, Call of Duty e outros.

"Estamos dedicados a oferecer aos fãs uma experiência definitiva e mais autêntica de Black Panther, dando-lhes mais controlo sobre a narrativa do que jamais experimentaram em algum videojogo baseado em histórias. Wakanda é um sandbox rico de super-heróis, e a nossa missão é desenvolver um mundo épico para jogadores que amam Black Panther e querem explorar o mundo de Wakanda tanto quanto nós", disse Kevin.

Ao começarmos esta jornada notável, estamos entusiasmados em trabalhar com a Marvel Games para garantir que criamos todos os aspetos de Wakanda, a sua tecnologia, os seus heróis e a nossa própria história original com a atenção aos detalhes e autenticidade que o mundo de Black Panther merece.

"É uma oportunidade incrivelmente rara de construir uma nova equipa com os valores de diversidade, colaboração e empoderamento", disse Kevin.

"Queremos que nosso jogo permita que os jogadores sintam o que é ser digno do manto do Black Panther de maneira única e baseado na história, e queremos que Cliffhanger Games capacite todos os elementos da nossa equipa enquanto colaboramos para dar vida a esse mundo incrível."

Se estás à procura de dar um próximo passo incrível na carreira, convidamos-te a juntares-te à nossa equipa, que vamos construindo nos próximos anos. Ainda estamos no início do desenvolvimento com um longo caminho pela frente, mas sabemos que a base para qualquer grande história é construir uma equipa experiente com vozes e perspectivas diversas e é isso que queremos construir, especialmente com um Super-Herói tão importante quanto o Black Panther.