9ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal já tem vencedor

Os Prémios Playstation Talents em Portugal já foram atribuídos. Já se sabe quem foi o feliz contemplado com o prémio principal mas há muitas outras categorias com os respetivos vencedores. Venham conhecê-las...

Os Prémios PlayStation Talents em Portugal, que já fazem 9 anos de existência, são uma iniciativa da Sony Playstation com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento de videojogos no nosso país.

Este ano, ou seja, na 9ª Edição dos Prémios, havia muita qualidade e diversidade a concurso e os prémios já foram entregues.

O Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de 2023 já foi atribuído, (com direito a emissão em direto no canal oficial da RTP Arena na Twitch) numa cerimónia que decorreu durante o MEO XL Games 2023, na Exponor, em Matosinhos.

O projeto vencedor do Prémio PlayStation Talents 2023 para Melhor Jogo, recaiu sobre Hexrite (da equipa de desenvolvimento Phabula) que irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

Apoio na publicação do jogo na PlayStation Network e multiplataformas;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation avaliada em 50.000€;

A escolha para vencedor da Categoria de Melhor Jogo dos Prémio PlayStation Talents 2023 recaiu sobre Hexrite (dos estúdios Phabula) o que significa que, entre outras coisas, este jogo desenvolvido por Vasco Bento, terá agora a oportunidade de ver o seu jogo ser publicado na PlayStation Network.

Trata-se de um jogo de ação e aventura na terceira pessoa, onde o jogador controla um feiticeiro com acesso a um conjunto de feitiços e magias vastos que tem de concretizar uma antiga profecia. Pelo caminho terá de lutar contra inimigos poderosos e que dominam magia, assim como terá de explorar este mundo estranho e místico e completar várias quests e ultrapassar diversos obstáculos pelo caminho.

Mas, vamos ver os nomeados e vencedores das principais categorias dos Prémio PlayStation Talents 2023:

Nomeados para Melhor Jogo de 2023

Hexrite (Phabula)

Dejima Delivery (Crimson Capy)

Witness Veil The Passenger (Dead Cool Kids)

Unseen Value (Marema Studios)

Nomeados para Jogo mais Inovador

Unseen Value (Marema Studios)

Campus Conundrum (Weird Zenith)

The Ecosphere Project (Ecosphere Project Team)

Witness Veil The Passenger (Dead Cool Kids)

Nomeados para Melhor Arte

Unseen Value (Marema Studios)

Hexrite (Phabula)

Dejima Delivery (Crimson Capy)

Kurofune: Descobrimentos Portugueses (3PA Studios)

Nomeados para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation

Witness Veil The Passenger (Dead Cool Kids)

Campus Conundrum (Weird Zenith)

Who Done E.T. (Manalchemy)

Tom in the Treehouse (ImaginaryX)

Nomeados para Melhor Jogo Infantil

Dejima Delivery (Crimson Capy)

Unseen Value (Marema Studios)

The Ecosphere Project (Ecosphere Project Team)

Campus Conundrum (Weird Zenith)

Nomeados da Imprensa

Hexrite (Phabula)

Dejima Delivery (Crimson Capy)

Witness Veil The Passenger (Dead Cool Kids)

Unseen Value (Marema Studios)

Nomeados para Melhor Narrativa

Who Done E.T. (Manalchemy)

Tom in the Treehouse (ImaginaryX)

Witness Veil The Passenger (Dead Cool Kids)

The Fisherman: A Codfish Tale (Loading Studios)

Nomeados para Prémio PlayStation Talents Especial Games for Good

The Fisherman: A Codfish Tale (Loading Studios)

The Ecosphere Project (Ecosphere Project Team)

Kurofune: Descobrimentos Portugueses (3PA Studios)

Dejima Delivery (Crimson Capy)

De realçar que para além do Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de 2023 em Portugal, Hexrite venceu ainda o Prémio Imprensa. Este é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa, onde os jogadores controlam um feiticeiro com acesso a um conjunto de feitiços e magias. "O jogo é focado na narrativa, na parte de combate e na parte da interação com as personagens", disse Vasco Bento, responsável pela programação e design do título que, segundo o criador, "é baseado nos jogos que jogávamos na era da PlayStation®2, naqueles jogos de aventura que tinham uma campanha". "Estou muito feliz por ter ganho este prémio, que nos vai ajudar imenso a dar o próximo grande passo no desenvolvimento do jogo", acrescentou.