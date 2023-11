Impressionante! Manto da invisibilidade saiu do universo do Harry Potter e já é real

A China tem trabalhado naquilo a que chamou manto da invisibilidade. Agora, o impressionante material foi apresentado por académicos e a surpresa dos espetadores foi clara.

Se o Harry Potter tinha algo desejável, além da magia, claro, era aquele manto da invisibilidade que o safou, tantas vezes. Provavelmente, chegou a desejar ter algo semelhante na sua vida.

Há uns dias, o físico Chu Junhao, diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Donghua, participou numa conferência científica, em Xangai, e apresentou a materialização do desejo de muitas pessoas: a invisibilidade.

O físico apresentou o novo material como um manto da invisibilidade e demonstrou-o com a ajuda de dois assistentes. A folha translúcida, posicionada à frente das suas pernas, desfocou-as, por instantes. Contudo, a magia (ou a ciência) aconteceu, quando rodaram o material: as pernas desapareceram. Se a descrição parece impressionante, veja o vídeo:

Se, em Harry Potter, o manto era mágico, naquele dia, o material foi uma ode à ciência. Segundo o El Mundo, o físico explicou que o painel tinha uma grelha lenticular composta por filas de pequenas lentes cilíndricas convexas.

Cada lente vertical pode encolher e tornar mais finos os objetos paralelos a ela, para que a luz possa ser refratada. Quando uma fila de lentes cilíndricas convexas forma uma grelha, são produzidas várias imagens demasiado pequenas para serem percecionadas pelos olhos, obtendo-se um efeito de invisibilidade.

A referência ao feiticeiro de Hogwarts foi feita pelo próprio Chu Junhao, que disse que "no futuro, toda a gente terá o manto da invisibilidade do Harry Potter no seu guarda-roupa". Na sua perspetiva, o avanço na tecnologia dos materiais "mudará as nossas vidas".

Este tipo de tecnologia está a ser estudado na China e nos Estados Unidos da América, há anos. Contudo, apesar de verdadeiramente surpreendentes, os progressos ainda não têm aplicações práticas para os utilizadores finais.

Com a aplicação militar como foco para esta tecnologia da invisibilidade, resta esperar, para perceber de que forma a equipa de Chu Junhao irá aplicá-la.