Semana de quatro dias? Bill Gates vai mais longe e diz que no futuro a semana será de três

A semana de quatro dias de trabalho é um dos temas quentes, em vários países, que querem adotar, massivamente, esta alternativa. Mais uma vez, Bill Gates mostra-se mais ambicioso e revela que, no futuro, será possível trabalhar apenas três dias.

O tema polariza-se e, se de um lado temos aqueles que não identificam benefícios na semana de quatro dias, vendo nela uma quebra de produtividade, do outro temos os que a defendem, por ser uma alternativa fiável e cheia de vantagens, para empregados e empregadores.

Ora, como é seu apanágio, Bill Gates revelou acreditar em algo ainda mais disruptivo: semana de trabalho de três dias.

No podcast What Now?, com Trevor Noah, Bill Gates mostrou-se entusiasmado com as potencialidades da Inteligência Artificial (IA), especificamente, no que ao contexto empresarial e à produtividade diz respeito.

Segundo o também filantropo, o uso da IA será tão importante para a indústria que permitirá reduzir a jornada de trabalho para três dias. Isto significa ir ainda mais além daquela que é a visão da semana de quatro dias: ter mais tempo livre, sem que isso afete a produtividade das empresas.

Não creio que o impacto da IA ​​será tão dramático quanto o da revolução industrial, mas certamente será tão grande quanto a introdução do PC. As aplicações de processamento de texto não acabaram com o trabalho de escritório, mas mudaram-no para sempre. Proprietários de empresas e funcionários tiveram que se adaptar, e fizeram-no.

Bill Gates disse que, caso cheguemos a uma sociedade onde se trabalha apenas três dias por semana, provavelmente, estará tudo bem. Na sua perspetiva, "as máquinas serão capazes de produzir todos os alimentos e assim por diante".

A barreira à semana de três dias será, contudo, a imaturidade da IA, a par da falta de investimento das empresas na tecnologia. Afinal, hoje em dia, há uma parte do tecido empresarial que ainda nem aderiu à transformação digital, usando ainda métodos e processos arcaicos.

Professores, técnicos de vendas ou de atendimento ao cliente podem desaparecer como outras profissões desapareceram antes, mas isso dar-lhes-á um papel de supervisão sobre as ações da IA.

Na opinião de Bill Gates, a redução do horário de trabalho não deverá ser um problema, no sentido em que será compensada pelo aumento de produtividade que o uso da IA ​​promete.