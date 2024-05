Chatbot da China foi treinado com base na ideologia política do Presidente Xi Jinping

A Inteligência Artificial (IA) já serve muitos fins, em várias áreas. Na China, um novo chatbot foi treinado com a ideologia política do Presidente Xi Jinping.

A Administração do Ciberespaço da China anunciou, no início desta semana, um chatbot treinado com base no "Xi Jinping Thought", uma doutrina que promove o "socialismo com características chinesas".

O chatbot foi treinado com sete bases de dados, seis das quais relacionadas com Tecnologias da Informação (TI), fornecidas pela Administração do Ciberespaço da China, o órgão de controlo da Internet do país.

De acordo com a imprensa, que cita uma publicação no serviço de mensagens WeChat da revista da Administração do Ciberespaço da China sobre o modelo de IA, o "Xi Jinping Thought" terá sido a sétima fonte de dados para o treino do chatbot.

Este chatbot chinês é o mais recente esforço das autoridades para divulgar a ideologia política e as ideias do líder da China. Segue-se a aulas sobre o pensamento de Xi Jinping nas escolas, e a uma aplicação, lançada em 2019, chamada Study Xi Strong Nation, que permite que os utilizadores aprendam e façam testes sobre a ideologia política do líder do país.

O "Xi Jinping Thought", também conhecido como "Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era", é composto por 14 princípios, incluindo a garantia do poder absoluto do Partido Comunista Chinês, o fortalecimento da segurança da China e dos valores socialistas, e a melhoria dos meios de subsistência e do bem-estar das pessoas.

De acordo com o Instituto Chinês de Assuntos de Cibersegurança, que lançou o modelo de IA para uso interno, o chatbot serve para demonstrar o desenvolvimento e as aplicações práticas em cibersegurança e investigação em TI.

Conforme referido no serviço de mensagens WeChat da revista da Administração do Ciberespaço da China sobre o modelo de IA, o modelo será capaz de gerar relatórios sobre tópicos como o desenvolvimento e a produtividade da tecnologia, bem como resumir informações e fornecer traduções em chinês ou inglês.

Ainda não é claro se o chatbot da China vai ser disponibilizado ao público.