Melhoria da condição física reduz o risco de cancro da próstata, diz estudo

A atividade física é, comprovadamente, benéfica e este estudo é mais uma prova nesse sentido. O risco de cancro na próstata é reduzido por via da melhoria da condição física.

O cancro da próstata é atualmente um dos principais cancros enfrentados pela população masculina, sendo o de maior incidência e o segundo em mortalidade. À medida que a esperança média de vida aumenta, observa-se um aumento da incidência e da mortalidade do cancro da próstata.

A Swedish School of Sport and Health Sciences avaliou dados de mais de 57.000 homens suecos que tinham aderido a uma base de dados de saúde desde 1982, de acordo com a NBC News.

Estudo indica que melhoria da condição física reduz o risco de cancro da próstata

A investigação, que resultou num artigo publicado no British Journal of Sports Medicine, revelou que os homens cuja aptidão cardiorrespiratória aumentou 3% ou mais ao longo de três anos tinham 35% menos probabilidades de desenvolver cancro da próstata do que aqueles cuja aptidão diminuiu.

Esta redução do risco manteve-se independentemente dos níveis iniciais de aptidão física dos homens. As avaliações da aptidão física incluíram passeios de bicicleta estacionária e medições do volume de oxigénio após uma atividade extenuante. Um volume mais elevado indicava uma melhor aptidão física.

Segundo William Oh, médico diretor da Prostate Cancer Foundation, a investigação mostrou que mesmo um pequeno aumento da aptidão física pode reduzir consideravelmente o risco de cancro da próstata, independentemente da idade ou do nível de aptidão física inicial.

Apesar de todos os homens correrem o risco de desenvolver cancro da próstata, a aptidão cardiorrespiratória revelou-se significativa, avaliando a capacidade do coração e dos pulmões para fornecer oxigénio aos músculos durante o exercício.

O estudo plurianual e espaçado revelou que as práticas de aptidão cardiorrespiratória podem reduzir o risco de cancro da próstata. Estes resultados sugerem que as modificações do estilo de vida podem reduzir o risco de cancro da próstata.

Este estudo esclarecedor contribui para a evidência de como os fatores de risco, como a boa forma física, podem desempenhar um papel na redução do risco de cancro da próstata nos homens.

Disse Matt Lambert, gestor de Informação e Promoção da Saúde no World Cancer Research Fund, segundo o The Guardian, sublinhando a importância da aptidão cardiorrespiratória para a saúde e o tempo de vida.

A coautora do estudo Kate Bolam salientou a importância de praticar atividades que elevem a frequência cardíaca para melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Recomendou atividades vigorosas como corrida, caminhadas e natação.