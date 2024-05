Apple terá planos para um dobrável de 20,3” em 2025 e para um iPhone dobrável em 2026

Apesar de não preencherem as medidas de todos os utilizadores, os dispositivos dobráveis reúnem uma massa de adeptos que motiva novos lançamentos. Na boca dos rumores está, há já algum tempo, um potencial dispositivo da Apple. Em mais uma acha para a fogueira, um analista revelou que a empresa de Cupertino terá planos para um dispositivo dobrável de 20,3 polegadas, a ser lançado no final de 2025, e para um iPhone dobrável, em 2026.

Que a Apple deverá lançar um dispositivo dobrável é unânime entre os "delatores". Contudo, o modelo desse dispositivo não é consensual, já tendo sido apontado que chegaria em forma de iPhone, de iPad e, também, de MacBook.

De acordo com uma informação vista pelo 9to5Mac, a Apple está a acelerar os trabalhos no que a um 'foldable' diz respeito. O relatório, do analista da Haitong International Securities, Jeff Pu, menciona que a Apple começará a produção em massa de um dispositivo dobrável de 20,3 polegadas no final de 2025, seguido por um iPhone dobrável no final de 2026.

Vários rumores deverão culminar num dispositivo dobrável topo de gama

De facto, Ming-Chi Kuo relatou, anteriormente, que a Apple estaria a trabalhar num MacBook dobrável de 20,3 polegadas, com lançamento previsto para 2027. A par deste, Ross Young informou, também, sobre o desenvolvimento de um dispositivo híbrido dobrável de 20 polegadas, com lançamento previsto para 2026 ou 2027. Mais, Mark Gurman, da Bloomberg, disse que a Apple estaria "a explorar um híbrido MacBook/ iPad dobrável de ecrã duplo".

De acordo com Jeff Pu, agora, as verificações da cadeia de fornecimento indicam uma "visibilidade crescente" dos dobráveis da Apple. Conforme partilhado pelo analista, o dobrável da Apple representaria uma "nova linha para a Apple", visando o "mercado topo de gama".

A Apple deverá estar a explorar a possibilidade de dois tamanhos de ecrã para o suposto iPhone dobrável: 7,9 polegadas e 8,3 polegadas.

Mais uma vez, resta-nos aguardar por novidades assinadas pela gigante da maçã, nutrindo a curiosidade.